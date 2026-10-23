Temporal en Neuquén: despliegan vuelos de asistencia para las familias más afectadas

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos que encabeza Luciana Ortiz Luna , mantiene activos los vuelos de asistencia en Neuquén para acompañar a las familias aisladas tras la alerta por varios días de mal tiempo en la provincia . Durante las maniobras aéreas se logró evacuar a pobladores y abastecer a sectores rurales golpeados por las intensas crecidas de los ríos. La prioridad estatal es brindar atención médica rápida y suministros de primera necesidad.

En el sector Bajada de Los Molles, jurisdicción de Puente Picún, se realizó la evacuación preventiva de una pareja de adultos mayores, quienes fueron trasladados hasta la comuna y se encuentran en buen estado de salud.

Las tareas son coordinadas por la Dirección Provincial de Protección Civil, a cargo de Carlos Cruz , en conjunto con la Dirección Provincial de Aeronáutica y las autoridades comunales. Gracias a estas operaciones integradas, se realizan patrullajes continuos para llegar a los puestos donde los caminos terrestres quedaron anegados.

Evacuaciones preventivas y entrega de insumos en Puente Picún

Actualmente, se realizan nuevos vuelos para asistir a otras familias de la zona mediante la entrega de alimentos, agua potable, medicamentos y forraje para animales, además de brindar atención médica puntual a los crianceros que permanecen en sus puestos aislados.

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Asimismo, se llevan adelante traslados aéreos de personas que, debido al aumento del caudal de los ríos, no pueden atravesarlos por sus propios medios. Estas operaciones permiten facilitar el regreso de los pobladores a sus domicilios de manera segura.

En operativos previos ante contingencias climáticas extremas, los helicópteros oficiales asistieron por aire a una pareja de ancianos aislados en alta montaña, demostrando la importancia del despliegue aéreo cuando el acceso terrestre queda bloqueado.

Coordinación territorial y monitoreo meteorológico

La asistencia se coordina directamente con Ramón Cuevas, presidente de la Comisión de Fomento de Puente Picún, quien trabaja junto con los equipos provinciales en la identificación de las familias y la determinación de los sectores prioritarios. También se mantiene la articulación con referentes regionales de Piedra del Águila para evaluar y coordinar posibles intervenciones.

Los operativos aéreos están sujetos a las condiciones meteorológicas. Durante la jornada se aprovechan las ventanas de buen tiempo para concretar las tareas previstas, ante el pronóstico de un nuevo desmejoramiento de las condiciones durante la tarde.

La titular del área, Ortiz Luna, advirtió sobre la gravedad de la afectación del temporal en Neuquén, remarcando la necesidad de sostener los esfuerzos de prevención. El Gobierno provincial continuará con los vuelos de asistencia mientras el tiempo lo permita para garantizar el acompañamiento a las familias afectadas.

"La afectación de El Niño en Neuquén será del 100% en los próximos meses"

La provincia del Neuquén atravesó, este jueves, una de las jornadas climáticas más complejas provocadas por el fenómeno de El Niño. Luego de intensas precipitaciones y tormentas focalizadas que obligaron a interrumpir la circulación en rutas nacionales y provinciales, el gobierno provincial puso en marcha un operativo de remediación y asistencia en distintos sectores.

En diálogo con LU5, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna, hizo un balance de las consecuencias del temporal: "Ayer fue un día muy intenso de trabajo con una situación crítica en toda la provincia, con decisiones que hubo que tomar y ahora ya con un día que nos va a dar un mejoramiento en casi toda la provincia".

Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces

Por otro lado, dio a conocer las estimaciones del fenómeno a futuro: "Pedimos a los organismos, tanto a AIC como otros organismos técnicos, que nos ilustraran cuál era el real panorama. Nos dijo la meteoróloga que la posibilidad de afectación en los próximos 4, 5, 6 meses de nuestra provincia por el fenómeno de El Niño es del 100%".

Según explicó la funcionaria, dentro de la franja cordillerana del país únicamente las provincias de Mendoza y Neuquén se encuentran alcanzadas por este patrón climático. Se prevé que el fenómeno alcance un pico de máxima incidencia hacia el mes de diciembre.

Por último, Ortiz Luna subrayó que, si bien se prevé una tregua de un par de días para evaluar daños y realizar tareas de remediación, la provincia deberá convivir con esta pauta climática durante los próximos meses: "Son 5 o 6 meses de acá adelante que nos va a tener a prueba a todos los organismos de respuesta y a los habitantes".