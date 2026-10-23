Seguirá el crítico temporal: "La afectación de El Niño en Neuquén será del 100% en los próximos meses"

Luciana Ortiz Luna adelantó que el fenómeno continuará. El detalle del impacto de las tormentas: crecidas de arroyos, cortes de rutas y localidades aisladas.

La provincia del Neuquén atravesó, este jueves, una de las jornadas climáticas más complejas provocadas por el fenómeno de El Niño. Luego de intensas precipitaciones y tormentas focalizadas que obligaron a interrumpir la circulación en rutas nacionales y provinciales, el gobierno provincial puso en marcha un operativo de remediación y asistencia en distintos sectores.

En diálogo con LU5, la secretaria de Emergencias y Gestión del Riesgo, Luciana Ortiz Luna , hizo un balance de las consecuencias del temporal: "Ayer fue un día muy intenso de trabajo con una situación crítica en toda la provincia, con decisiones que hubo que tomar y ahora ya con un día que nos va a dar un mejoramiento en casi toda la provincia".

Por otro lado, dio a conocer las estimaciones del fenómeno a futuro: "Pedimos a los organismos, tanto a AIC como otros organismos técnicos, que nos ilustraran cuál era el real panorama. Nos dijo la meteoróloga que la posibilidad de afectación en los próximos 4, 5, 6 meses de nuestra provincia por el fenómeno de El Niño es del 100% ".

Según explicó la funcionaria, dentro de la franja cordillerana del país únicamente las provincias de Mendoza y Neuquén se encuentran alcanzadas por este patrón climático. Se prevé que el fenómeno alcance un pico de máxima incidencia hacia el mes de diciembre.

Por último, Ortiz Luna subrayó que, si bien se prevé una tregua de un par de días para evaluar daños y realizar tareas de remediación, la provincia deberá convivir con esta pauta climática durante los próximos meses: "Son 5 o 6 meses de acá adelante que nos va a tener a prueba a todos los organismos de respuesta y a los habitantes".

Suelos saturados y "tormentas convectivas"

El factor determinante del daño en los caminos e infraestructura radica en la saturación hídrica provocada por semanas continuas de precipitaciones.

Ortiz Luna detalló la dinámica física que golpea a las distintas cuencas: "Esta lluvia lo que hace es saturar los suelos y ya el agua tiende a buscar un curso natural, ya no se absorbe en el suelo. Arroyos que estaban secos, ríos que estaban con bajo caudal, hoy se volvieron cursos de agua muy importantes".

Una Hilux se cayó en la grieta del socavón producido por las lluvias.

"Se forman estas tormentas convectivas, descargan en un radio de unos 5 km, 2 km, no más que eso; descargan con muchísima agresividad agua, granizo y electricidad, a veces una o a veces las tres y se van, pero dejan a su paso una destrucción de todo lo que encuentran: infraestructura, viviendas, todos los caminos", explicó.

La franja central y norte de la provincia resultó severamente castigada, abarcando desde Chos Malal hasta Picún Leufú, además de puntos neurálgicos de Vaca Muerta como el arroyo Carranza y las rutas provinciales 5, 6 y 8. Entre los incidentes más graves registrados durante la emergencia figuró el rescate de varias camionetas varadas y el auxilio de una ambulancia de Junín de los Andes que quedó al borde de desbarrancar en una grieta en la zona de Aucapán.

Asimismo, la funcionaria justificó la decisión de cortar totalmente el tránsito carretero durante la noche previa: "Sabemos que no fue agradable para todos cortar la circulación en toda nuestra provincia, tanto rutas provinciales y nacionales, porque no se daba abasto".

Estado de rutas y puentes

Las rutas fueron reabiertas a partir de las 6 de la mañana, aunque rige una advertencia de transitar con extrema precaución: "Se empieza a circular con extrema precaución. Hay lugares donde el barro acumulado es muy importante, donde las banquinas quedaron como lagos. Entonces, si alguien despista por esas banquinas, realmente es muy peligroso".

En áreas petroleras y corredores viales, la transitabilidad permanece supeditada a las crecidas repentinas. En el caso del arroyo Carranza, donde se construye un puente, Ortiz Luna señaló que el caudal no permite ingresar maquinaria pesada y que los cruces se habilitan de manera temporaria y horaria según el comportamiento del cauce.

Puentes aéreos y asistencia a zonas aisladas

Aprovechando la mejora temporal de las condiciones meteorológicas, el Comité de Operaciones de Emergencias (COE) diagramó vuelos sanitarios y de abastecimiento mediante helicópteros y aviones provinciales:

Centro y Sur provincial : Con base en Zapala, un helicóptero realiza un despliegue en abanico hacia la Ruta Nacional 237, Piedra del Águila, Paso Aguerre, El Sauce y Puente Picún. En este último paraje, alrededor de 20 familias quedaron aisladas tras la reactivación de un cañadón que destruyó las vías de acceso.

: Con base en Zapala, un helicóptero realiza un despliegue en abanico hacia la Ruta Nacional 237, Piedra del Águila, Paso Aguerre, El Sauce y Puente Picún. En este último paraje, alrededor de 20 familias quedaron aisladas tras la reactivación de un cañadón que destruyó las vías de acceso. Comunidades evacuadas: En Sañico (paraje cercano a Piedra del Águila), pobladores debieron ser evacuados y alojados en una escuela.

Gentileza Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces