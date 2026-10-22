Caos de tránsito en Vaca Muerta: sigue el drama en puente Carranza, ¿Se llevó otra camioneta?

Con el temporal de lluvia, siguen las complicaciones para circular por la Ruta Provincial 5. Hay grandes demoras en el tránsito.

La camioneta fue arrastrada por la corriente en el arroyo Carranza.

El temporal de lluvias en la zona, originado por el fenómeno de El Niño , sigue trayendo problemas a toda la zona de Vaca Muerta. Una vez más el desvío provisorio ubicado en el sector donde se construye el puente que cruza por el arroyo Carranza , en la Ruta Provincial Nº 5 , fue arrastrado por la corriente.

A causa de lo ocurrido, el tránsito está demorado por la imposibilidad de utilizar la Ruta 5 y por el gran número de vehículos y camiones que circulan por el sector a diario. La camioneta que se observa en el agua es la misma que fue arrastrada por la corriente días atrás.

Este miércoles, la circulación había sido reestablecida gracias a la disminución del caudal del arroyo, sin embargo, habían advertido que ante un nuevo incremento del caudal del arroyo, podrían realizarse cortes preventivos e intermitentes de la circulación, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios.

El nuevo corte se produjo apenas un día después de que los vehículos pudieran volver a transitar por el sector. Sin embargo, la habilitación estaba condicionada a la evolución del arroyo y a las condiciones climáticas. Hoy, el aumento del caudal volvió a afectar el paso y obligó a interrumpir nuevamente el tránsito.

Ruta cortada

El director de Defensa Civil de Rincón de los Sauces, Carlos Escobar, señaló a LM Neuquén, que la Ruta 5 permanece ccortada por el gran caudal que baja en ese sector de la provincia. Acclaró que la camioneta que se encuentra en el arroyo Carranza es la misma que quedó anegada durante el temporal de hace poco más de una semana. "Todavía no la han retirado, pero es la misma", aseguró.

Por lo pronto, añadió que la transitabilidad de la calzada será habilitada de acuerdo a las tareas que lleva adelante la empresa que está llevando a cabo la obra del puente, responsable del espacio.

El arroyo Carranza se encuentra a unos 70 kilómetros de Rincón de los Sauces, en uno de los accesos a la localidad desde Añelo, distante a una distancia similar.

Escobar indicó en estas últimas horas se registraron precipitaciones en la localidad, pero que no pasó a mayores. "Realizamos asistencias de nylon para algunas familias con viviendas precarias, especialmente en la zona del barrio 26 de abril".

Suspenden tránsito desde este jueves a las 20

El Gobierno del Neuquén dispuso la suspensión preventiva de la circulación en todas las rutas de la provincia desde las 20 de este jueves hasta las 6 del viernes, ante el pronóstico de lluvias y tormentas intensas que podrían generar situaciones de riesgo en distintos puntos del territorio.

La medida estará sujeta a evaluación, según la evolución de las condiciones meteorológicas.

El período de mayor intensidad se espera entre la tarde de este jueves y el viernes, principalmente en las regiones centro norte, centro sur, Vaca Muerta y Limay. En el resto de la provincia también se prevén precipitaciones y tormentas aisladas, con condiciones que podrían extenderse durante todo el fin de semana.

La alerta meteorológica contempla posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadones, deslaves, derrumbes, caída de árboles e interrupciones en las vías de comunicación terrestre. También podrían registrarse cortes de servicios.