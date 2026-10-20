Impresionantes imágenes del arroyo Carranza: el temporal de lluvia obligó a cortar una ruta clave de Neuquén

El agua afectó el desvío provisorio del puente sobre la Ruta Provincial 5 y obligó a interrumpir el tránsito mientras avanzan los trabajos para recuperar la circulación.

La inestabilidad de los últimos días sigue dejando consecuencias devastadoras en la región; entre ellas se encuentran las que ocurren en el arroyo Carranza en Rincón de los Sauces . En las últimas horas se registraron imágenes impactantes sobre la complicada situación.

Las imágenes aéreas del arroyo Carranza muestran la fuerza del agua y las dificultades que enfrentan los equipos que trabajan en la zona para recuperar la circulación. La crecida afectó el paso provisorio construido junto al puente en obra y obligó a interrumpir el tránsito por completo. Las tareas de reparación avanzan, pero la reapertura depende de las condiciones del arroyo.

El corte total de la Ruta Provincial 5 fue informado durante la madrugada de este martes, luego de que el aumento del caudal del arroyo afectara el desvío habilitado para permitir el paso de los vehículos mientras se realizan los trabajos sobre el puente y sus accesos.

De acuerdo con la información brindada a LM Neuquén por Defensa Civil de Añelo "a las 2:40, la interrupción de la circulación se dispuso de manera inmediata debido a las condiciones del sector.

Pasadas las 14.35, el Consorcio de Cooperación Coarco - Servipet informó el restablecimiento de la circulación de la Ruta Provincial 5.

A través de un comunicado, el organismo explicó que "debido a la disminución del caudal del arroyo Carranza, se ha restablecido la circulación vehicular sobre la Ruta Provincial Nº 5, a la altura del Puente Carranza".

Además, en el mismo mensaje, explicaron que ante la posibilidad de un nuevo incremento del caudal "podrían realizarse cortes preventivos e intermitentes de la circulación, a fin de garantizar la seguridad de los usuarios".

Por último, recomendaron circular con precaución, reducir la velocidad y respetar la señalización y las indicaciones del personal de obra.

El agua afectó el desvío provisorio

El incremento del caudal complicó la transitabilidad en uno de los sectores utilizados para circular mientras se ejecuta la obra. Por ese motivo, las autoridades solicitaron a los conductores respetar las señales y las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

También recomendaron evitar acercarse al sector afectado e intentar cruzarlo. La habilitación dependerá de la evolución del arroyo y de las verificaciones necesarias para determinar si el desvío vuelve a reunir las condiciones de seguridad.

Las imágenes permiten dimensionar la situación: el agua marrón por el barro avanza por el cauce y alcanza sectores próximos a la zona de intervención, en un escenario que obliga a mantener las precauciones mientras continúan las tareas.

Gentileza Topógrafo Miguel Hernández

Qué dijo Defensa Civil sobre los trabajos

Carlos Cruz, director de Defensa Civil de la provincia, había confirmado a LM Neuquén que el puente Carranza, ubicado sobre la Ruta Provincial 5, permanece intransitable mientras se desarrollan las tareas de remediación. El funcionario explicó que los equipos ya colocaron las tuberías y que existe la posibilidad de recuperar la circulación durante las próximas horas, siempre que el caudal del arroyo no continúe aumentando.

En este sentido explicó que la reapertura no depende solamente del avance de los trabajos. También será necesario evaluar cómo evoluciona el agua y comprobar que el sector intervenido y el desvío estén en condiciones de soportar el paso de los vehículos. Por eso, aunque las tareas avanzan, todavía no hay una hora confirmada para volver a circular por ese tramo de la Ruta Provincial 5.

Mientras continúa la interrupción en el puente Carranza, la Ruta Provincial 8 se encuentra habilitada para todo tipo de vehículos, aunque con limitaciones para el tránsito pesado y condiciones que obligan a circular con extrema precaución.

Según explicó Cruz, por disposición de Vialidad Provincial, los camiones pueden transitar entre las 8 y las 17. Fuera de esa franja horaria, la circulación queda habilitada para vehículos medianos y pequeños, con las precauciones correspondientes. El funcionario advirtió que hay sectores con barro y presencia de agua, por lo que recomendó extremar los cuidados al circular.

La restricción horaria busca reducir el deterioro del camino y facilitar el trabajo de los equipos viales, en un contexto en el que las condiciones de transitabilidad pueden cambiar según la evolución del agua y el estado de la calzada.