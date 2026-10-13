Video impactante: así arrastró el agua de tormenta a camionetas petroleras en Vaca Muerta

El temporal convirtió la Ruta 5 en un río en Arroyo Carranza. Las imágenes muestran camionetas petroleras arrastradas por la corriente.

Captura de un video de una camioneta arrastrada por el agua en Arroyo Carranza.

El temporal que castigó a buena parte de la provincia dejó una de sus postales más impactantes en el corazón de Vaca Muerta . En videos registrados este martes por la tormenta en la zona de Arroyo Carranza , sobre la Ruta Provincial 5, se observa cómo el agua que bajó de los cañadones cubrió por completo el camino y arrastró a camionetas que circulan habitualmente por el área petrolera. No se informó cuál es el estado de salud de los conductores.

Los videos empezaron a circular luego de la gran tormenta anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , que preveía una alerta naranja y amarilla para varias zonas de la provincia.

Tomada con las primeras luces del día, una camioneta con los faros encendidos aparece en medio de la correntada. A medida que avanza el video, el vehículo pierde el control, gira y termina de costado, mientras el agua sigue pasando con fuerza sobre la calzada. En primer plano, el camino se ve convertido en un torrente marrón que cruza de lado a lado.

La Ruta Provincial 5, en el tramo de Arroyo Carranza, figuraba entre los corredores que Defensa Civil había reportado como intransitables por la activación de cañadones, junto con la Ruta Provincial 8, en el área de Rincón de los Sauces.

El director provincial del organismo, Carlos Cruz, había explicado temprano que la caída de "mucha agua en poco tiempo" provocó un rápido escurrimiento que deterioró caminos clave y que existe comunicación permanente con municipios y empresas privadas a través de la línea de emergencia 103.

En esas declaraciones, brindadas antes de que se conocieran estas imágenes, Cruz había señalado que no se registraban heridos de gravedad. Hasta el momento no hubo una actualización oficial sobre lo ocurrido en Arroyo Carranza.

Tormenta en Vaca Muerta: qué se sabe de los conductores

Por ahora no hay información confirmada sobre quiénes manejaban los vehículos ni sobre su estado de salud. Tampoco se informó a qué empresas pertenecen las camionetas ni si las operadoras de la zona suspendieron el tránsito de su personal por ese tramo.

El fenómeno se suma a los daños que dejó la tormenta en otros puntos de la provincia: rutas cortadas en Las Coloradas y en la Ruta Nacional 40 a la altura de El Manzano, una familia autoevacuada en Paso Aguerre y clases suspendidas en sectores rurales.

El funcionario confirmó que no se registraron heridos de gravedad, aunque sí asistencias y evacuaciones puntuales: "En Paso Aguerre, hubo una familia autoevacuada producto del aumento de uno de los cañadones en cercanías de la Ruta Provincial 20".

En tanto, en Los Catutos, el tránsito debió restringirse de manera preventiva: "En el día de ayer preventivamente se intransitó la calzada debido a que había habido gente que había estado transitando y había quedado varada producto del barro". En dicha localidad, maquinaria de Vialidad Provincial trabaja activamente para recomponer las calles internas y garantizar la comunicación.

Según Defensa Civil, las lluvias persistentes, aunque de menor intensidad, continuarán durante toda la semana, por lo que se recomienda evitar circular por caminos de tierra y cañadones y consultar el estado de las rutas antes de salir.