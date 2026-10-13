La tormenta causó desastres en Neuquén: rutas intransitables, granizo y mucha agua en poco tiempo

La situación es alarmante en Rincón de los Sauces, donde quedaron caminos anegados y volcó una camioneta. Este martes continúa la alerta amarilla.

El fuerte temporal marcado por alertas naranja y amarilla provocó importantes afectaciones en distintas regiones de Neuquén, con caída de granizo, intensas precipitaciones en breves periodos de tiempo y ráfagas de viento. Esta mañana, una camioneta fue arrastrada y quedó volcada en Rincón de los Sauces.

Las zonas más golpeadas comprenden un corredor que se extiende desde el norte hasta el centro-sur provincial, abarcando localidades como Bajada del Agrio, Mariano Moreno, Los Catutos, Las Coloradas y Paso Aguerre.

En declaraciones a La Red, el director provincial de Defensa Civil, Carlos Cruz, describió el panorama inicial de la contingencia: "En cuanto a la condición de las alertas que tuvimos durante el día de ayer con formación y desarrollo de tormentas, alerta naranja y alertas amarillo, tuvimos ya impactos de caída de granizo, mucha agua, agua en poco tiempo, mucha cantidad y algo de viento" .

Rutas intransitables y una familia autoevacuada

El funcionario explicó que el rápido escurrimiento por cañadones próximos a zonas pobladas deterioró arterias urbanas y corredores viales clave.

En el sector de Rincón de los Sauces y zonas operativas adyacentes, la activación de cañadones mantiene intransitables la Ruta Provincial 5 (área Arroyo Carranza) y la Ruta Provincial 8. Cruz remarcó que existe coordinación permanente con los municipios y las empresas privadas mediante la línea de emergencia 103: "Nosotros informamos a todos los organismos, tanto sean privados como públicos, en cuanto a las alertas preventivas de la provincia".

Este martes a la mañana, un vehículo perdió la estabilidad y volcó en esa zona.

En la Ruta Provincial 24, que conecta hacia Las Coloradas, el tránsito debió interrumpirse por completo debido al desborde del arroyo local. Al respecto, Cruz señaló que el sector quedó "totalmente intransitable debido a que el arroyo que cruza ahí se amplió muchísimo y generó la rotura directamente del camino".

La situación sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del sector El Manzano entre Zapala y La Rinconada, también requirió intervención urgente debido a la acumulación de barro y agua sobre la calzada. En ese punto, la Policía provincial montó retenes preventivos desde Zapala y La Rinconada mientras personal de Vialidad Nacional trabajaba para despejar y remediar la calzada.

El funcionario confirmó que no se registraron heridos de gravedad, aunque sí asistencias y evacuaciones puntuales: "En Paso Aguerre, hubo una familia autoevacuada producto del aumento de uno de los cañadones en cercanías de la Ruta Provincial 20".

En tanto, en Los Catutos, el tránsito debió restringirse de manera preventiva: "En el día de ayer preventivamente se intransitó la calzada debido a que había habido gente que había estado transitando y había quedado varada producto del barro". En dicha localidad, maquinaria de Vialidad Provincial trabaja activamente para recomponer las calles internas y garantizar la comunicación.

Suspensión de actividades escolares

El impacto del temporal forzó la suspensión de clases y actividades recreativas en varios sectores rurales y municipios de la zona centro durante las primeras horas de la jornada. La dificultad de transporte para los estudiantes de zonas rurales hacia los establecimientos educativos motivó la medida preventiva.

Asimismo, Cruz llamó a la prudencia para todos los conductores que transiten por las rutas cordilleranas y remarcó la fragilidad de las calzadas ante la acumulación de agua: "Se recomienda a la comunidad que vaya a circular por las rutas cordilleranas a extremar los cuidados, obviamente por el barro, debido a que el suelo ya está sobresaturado y esto ocasiona alteraciones en cuanto a la consistencia de los suelos".

Pronóstico para los próximos días: precipitaciones continuas

Aunque el nivel de violencia de las tormentas iniciales descendió, el pronóstico meteorológico indica que las precipitaciones continuarán afectando al territorio neuquino de forma continuada. En Zapala y sus inmediaciones se mantiene la alerta amarilla, al tiempo que se aguardan lluvias de intensidad leve a moderada.

Al referirse a la evolución del tiempo para el resto de la semana, Cruz precisó: "Por el momento no hemos tenido registros de lluvias intensas, sí lluvias persistentes, leves, que van a estar acompañándonos básicamente durante toda la semana, inclusive hasta el sábado o domingo".

Desde la Secretaría de Emergencias, junto a Bomberos y Policía, se sostienen los operativos de monitoreo y acompañamiento en los corredores seguros provinciales para asistir la alta circulación vehicular.