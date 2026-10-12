Urgente: inusitada tormenta con granizo dejó totalmente aislado al pueblo de Los Catutos

Un violento vendaval que se desató a última hora de esta tarde cortó todos los accesos terrestres al paraje ubicado a 20 kilómetros de Zapala. Hay autos varados, grandes zanjones y operativos de rescate de vecinos y personal municipal. Vialidad Provincial ya está en camino.

Una inusitada tormenta con granizo dejó completamente aislado al pueblo de Los Catutos , a unos 20 kilómetros al norte de la ciudad de Zapala, sobre la Ruta Nacional 40 .

Según pudo saber LM Neuquen por fuentes municipales y testimonios de vecinos, el fenómeno se desató con fuerza cerca de las 18:30 horas, con una gran cantidad de agua caída en muy poco tiempo y algo de granizo. El caudal fue tal que cortó de lado a lado los dos accesos principales que tiene el paraje.

Por un lado, el acceso histórico principal, que conecta la Ruta 40 con la planta urbana a unos 5 kilómetros, quedó totalmente intransitable , convertido en un río de barro . Por el otro, el acceso alternativo por el Paraje El Ministerio, también sobre la traza de la Ruta 40, presenta la misma situación con el agua cruzando la cinta asfáltica, tal como muestran los videos exclusivos que llegaron a este medio.

Un tercer acceso alternativo que no se puede usar

A esto se suma que el tercer acceso, una obra nueva que lleva adelante la Provincia desde hace varios años para dotar al pueblo de asfalto, se encuentra paralizado y con grandes barricadas que impiden su uso, por lo que no sirve como alternativa de escape.

El comisario Carlos Salazar, jefe de la División Brigada Rural Zapala, confirmó a este medio que la situación es crítica y garantizó que Vialidad Provincial llegará en las próximas horas al lugar con maquinaria pesada para tratar de desviar el camino y normalizar la situación.

500 vecinos aislados y Vialidad en camino

El paraje de Los Catutos tiene alrededor de 500 habitantes distribuidos entre la planta urbana y los parajes aledaños, entre ellos El Ministerio.

De acuerdo a lo informado, se tuvieron que realizar algunos rescates por parte de agentes municipales y de los propios vecinos, quienes pusieron a disposición sus vehículos y esfuerzo personal para sacar otros autos que habían quedado empantanados y varados en los grandes zanjones que se produjeron por la fuerza del agua.

El fenómeno del Niño se hizo sentir con toda esta tarde en la zona centro. Por el momento no se reportan evacuados, pero la preocupación es grande.

Según se pudo saber, el presidente de la Comisión de Fomento, Damián Pereira, se encuentra afectado personalmente al operativo de asistencia a todas aquellas personas que lo pudieran necesitar y trabajando para llevar una solución lo más pronto posible para sacar del aislamiento a toda la población.