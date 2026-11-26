Pese a las maniobras de reanimación realizadas por Gendarmería y personal médico de Bariloche, el hombre -oriundo de Villa La Angostura- falleció en el lugar.

Un vecino de Villa La Angostura murió durante la noche del martes 24 de noviembre luego de sufrir una descompensación repentina mientras circulaba por la Ruta Nacional 237 , a la altura del kilómetro 1610, en el sector de Villa Llanquín . El episodio generó un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y personal sanitario en ese tramo del corredor cordillerano, aunque los esfuerzos desplegados para salvarle la vida no lograron revertir el cuadro.

De acuerdo a información recabada por el portal Diario Andino, la secuencia comenzó cerca de las 20.55, momento en el que efectivos policiales del Destacamento Nahuel Huapi recibieron un alerta que daba cuenta de una persona desvanecida a un costado de la ruta. Cuando los uniformados arribaron al lugar, constataron que personal de Gendarmería Nacional Argentina , perteneciente al Escuadrón 34, ya estaba trabajando en la asistencia primaria del paciente.

Según reconstruyeron los investigadores a partir de los primeros testimonios recabados en el lugar, la víctima, de 58 años, se desplazaba al volante de un auto Volkswagen Gol Trend en compañía de otra persona. Ambos emprendían el regreso hacia la localidad neuquina tras haber compartido una jornada de pesca en la zona. En pleno trayecto, y de manera imprevista, el conductor comenzó a desvanecerse mientras mantenía la marcha del vehículo.

Frente a la emergencia, el acompañante logró detener bruscamente el rodado sobre la banquina para evitar un accidente. De inmediato descendió del auto y retiró al conductor del habitáculo con el objetivo de brindarle los primeros auxilios al costado del camino. En esas circunstancias, advirtió la presencia de efectivos de Gendarmería Nacional que llevaban adelante un operativo de control vehicular en ese sector de la ruta y corrió a pedirles ayuda.

Los mismos acudieron rápidamente al encuentro del hombre y, al verificar su estado crítico, iniciaron de forma inmediata maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguardaba la llegada de una unidad sanitaria. Pocos minutos después arribó al lugar una ambulancia proveniente de San Carlos de Bariloche, cuyo equipo médico continuó con las tareas. Sin embargo, pese a la insistencia de los profesionales y del personal de seguridad, las maniobras no arrojaron resultados favorables y, finalmente, se constató su muerte en el lugar.

La víctima fue identificada oficialmente por sus iniciales como A.A.C., de 58 años y con residencia en Villa La Angostura. Una vez confirmado el fallecimiento, se dio intervención a la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial, con asiento en esa localidad neuquina, que dispuso las actuaciones de rigor para esclarecer las circunstancias del hecho.

Por orden judicial, se hicieron presentes en el kilómetro 1610 integrantes del Gabinete de Criminalística de la Dirección Seguridad Lagos del Sur junto a un médico, quienes llevaron adelante las pericias y diligencias correspondientes para documentar la escena y examinar el cuerpo.

Hasta el momento, las autoridades no precisaron las causas médicas específicas que desencadenaron la descompensación fatal, las cuales quedarán sujetas a las evaluaciones forenses dispuestas en el marco de la causa. También se esperan los resultados de la autopsia para conocer las causas certeras del fallecimiento.