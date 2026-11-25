El joven violinista con oído absoluto dará un concierto gratuito el sábado 28 en el MNBA junto a Tamara Benítez y una clínica abierta el domingo para jóvenes.

Marcos Carreras, el adolescente de 13 años que promete deleitar con su violín en Neuquén.

Neuquén recibirá a uno de los jóvenes talentos de la música clásica argentina . Con apenas 13 años, Marcos Carreras construyó una trayectoria que incluye escenarios de gran prestigio y reconocimientos nacionales e internacionales. Ahora llegará a la capital neuquina para ofrecer un espectáculo gratuito , en el que compartirá su pasión por el violín con el público.

La presentación será el sábado 28 de noviembre, a las 21, en el Auditorio del Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) , ubicado en la intersección de Mitre y Santa Cruz. El concierto formará parte del cuarto encuentro del Ciclo 2026 y contará con la participación de la pianista argentina Tamara Benítez.

El repertorio incluirá obras de reconocidos compositores de distintos géneros y épocas. Durante la velada, los músicos interpretarán piezas de John Williams, Manuel de Falla, Carlos Guastavino, Félix Mendelssohn, Astor Piazzolla, Fritz Kreisler, Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

La actividad es organizada por Armonicus Asociación Musical del Comahue y tendrá una segunda propuesta el domingo 29 de noviembre. Ese día, a las 15, Carreras brindará una masterclass gratuita de violín en el mismo auditorio, destinada a niños y jóvenes músicos de Cutral Co.

La llegada del artista representa una oportunidad para conocer de cerca a un intérprete que, pese a su corta edad, ya logró presentarse en algunos de los escenarios más destacados del país.

Aprendió a tocar el violín a los 4 años y debutó en el Teatro Colón

Marcos Carreras comenzó su formación musical cuando apenas tenía cuatro años. Hijo de violinistas profesionales, creció rodeado de instrumentos y ensayos, hasta que decidió que quería aprender a tocar el violín.

Su primer acercamiento ocurrió mientras su madre practicaba un tango en la habitación de su casa. Poco después, su padre le preguntó si quería comenzar a estudiar ese instrumento. La respuesta fue inmediata y desde entonces la música se convirtió en una parte fundamental de su vida.

Inició su formación en el Centro Suzuki de Buenos Aires y tuvo como primer maestro a Eduardo Ludueña. A los seis años ya había sido invitado a participar del Live Virtual Concert y, al año siguiente, formó parte del Concierto Cuatro Naciones.

Con el paso del tiempo continuó perfeccionándose con distintos docentes y participó en clases magistrales con reconocidos músicos. Entre ellos se encuentran Yolanda Wu, John Mc Grosso, Rolando Prusak y Pablo Saraví.

Uno de los momentos más importantes de su carrera llegó cuando tenía 11 años, al debutar como solista en el Teatro Colón. Desde entonces sumó presentaciones en espacios culturales de relevancia, como la Usina del Arte, el Teatro 25 de Mayo, el Palacio Libertad y el Centro Cultural San Martín.

También tuvo la posibilidad de compartir escenario con distintas formaciones musicales, entre ellas la Orquesta Aeropuertos Argentina, la Orquesta Sinfónica Municipal de San Martín, la Orquesta Sinfónica Municipal de Avellaneda y la Orquesta del Tango de Buenos Aires.

Su desempeño le permitió obtener becas y reconocimientos. En 2025 recibió el Premio Revelación de la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina (ACMA), mientras que durante este año fue seleccionado por la Fundación Albéniz para participar del Summercamp 2026, en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en Madrid, España.

Además, cuenta con oído absoluto, una capacidad que le permite reconocer e identificar notas musicales sin necesidad de una referencia previa.

Una carrera musical sin dejar de lado la adolescencia

A pesar de la intensa actividad artística, Marcos también mantiene su vida escolar y sus actividades cotidianas. Actualmente, cursa primer año en la Escuela Juan Pedro Esnaola, una institución que adaptó su organización para que pueda combinar los estudios con los compromisos musicales y las presentaciones dentro y fuera del país.

Su familia acompaña de cerca su desarrollo, pero procura que pueda disfrutar de su edad y compartir tiempo con sus amigos, sin que la música ocupe todos sus espacios.

En sus momentos libres también encuentra lugar para otras actividades. Es hincha de Ferro Carril Oeste y se define como un apasionado del fútbol. Además, tiene una particular colección de 170 peluches, de los que conoce el nombre de cada uno.

Sobre el escenario, en cambio, asegura que disfruta especialmente de tocar frente a grandes audiencias. Lejos de ponerse nervioso cuando tiene mucha gente delante, sostiene que esa situación lo motiva todavía más.

Su sueño es realizar una gira internacional y presentarse en los principales escenarios de Europa y del mundo. Mientras tanto, continúa sumando experiencias y oportunidades de formación.

La presentación en Neuquén será una nueva escala en ese recorrido y permitirá que el público local disfrute de manera gratuita del talento de un músico que comenzó a construir su camino artístico desde muy pequeño.