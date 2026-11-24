El estadio Ruca Che recibió este martes miles de trabajadores petroleros , obreros de la UOCRA y de otros gremios quienes acompañaron a Marcelo Rucc i en el lanzamiento de su partido político Fuerza Neuquina y Federal que apoyará a Rolando Figueroa y Mariano Gaido de cara a las próximas elecciones provinciales y municipales del próximo 14 de febrero.

Desde temprano camionetas y colectivos llegaron a la capital, muchos desde las ciudades petroleras como Rincón de los Sauces y Añelo con miles de trabajadores. Las calles de alrededor del estadio del Oeste capitalino se vieron llenas de banderas del Sindicato de Petroleros

Con miles de personas dentro del estadio Ruca Che y otros miles en los alrededores comenzó el acto tras entonar las estrofas del himno Nacional, y luego el Himno provincial.

Una gran bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas" cayó desde una tribuna mientras los participantes ovacionaron el momento.

En el escenario estuvieron el gobernador Rolando Figueroa, referente de Comunidad y conductor del frente La Neuquinidad, y el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, referente de Primero Neuquén. También participaron la senadora nacional Julieta Corroza, presidenta de Comunidad; Juan Luis Ousset, referente de ese espacio; los intendentes Fernando Banderet, de Añelo, y Norma Sepúlveda, de Rincón de los Sauces, además de las diputadas provinciales Paola Cabeza y Cielubi Obreque. La lista de asistentes se completó con concejales, dirigentes sindicales, referentes políticos y militantes de distintas localidades.

Sebastián Fariña Petersen

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La representación de los trabajadores de diferentes sectores tuvo un lugar destacado en la jornada, con la presencia del referente de UOCRA en Rincón de los Sauces, César Godoy; Manuel Arévalo, secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa; y Walter Gallego, secretario general del Sindicato de Camioneros de Neuquén.

Sebastián Fariña Petersen

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