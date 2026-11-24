Con la causa elevada a juicio oral federal, la querella solicita que los inmuebles sean desafectados del uso militar y entregados en custodia a sus legítimos dueños o a la justicia.

Después de 50 años de reclamos, este martes se presentará el pedido formal de restitución de 23 departamentos de la Torre de Periodistas que fueron apropiados por el Ejército tras el golpe de Estado de 1976.

Desde el Sindicato de Prensa y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) buscan que los inmuebles queden bajo custodia de las familias de las víctimas o de la Justicia y que no sigan siendo utilizados por los militares.

El abogado Mariano Mansilla, uno de los impulsores de la causa, explicó que los departamentos llevan cinco décadas bajo ocupación del Ejército, que los utiliza para alojar a los militares que rotan cada tres años en distintos comandos y jurisdicciones del país. Sin embargo, se trata en realidad de hogares arrebatados a sus dueños legítimos durante la última dictadura cívico militar.

El sueño trunco de un desarrollo urbano

"Esta imponente torre de periodistas en ese momento se construyó con un gran esfuerzo del sindicato de periodistas de esa época", afirmó Mansilla en una entrevista con Radio Capital. Aclaró que desde la organización gremial habían comprado una serie de terrenos sobre las calles Santa Fe y la diagonal 25 de mayo para iniciar un desarrollo urbano.

"Eran un montón de lugares para hacer varios barrios, fue como de las primeras políticas habitacionales en esa escala", recordó el abogado sobre la iniciativa de los periodistas, que se unieron para tomar créditos hipotecarios y construir, en una obra conjunta, una torre de departamentos en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos.

"Este edificio se construyó con créditos que sacaron los particulares del Banco Hipotecario. Cada uno sacó un crédito, reunieron todo ese dinero y construyeron el edificio",

Pese a que la entrega del inmueble estaba prevista para 1976, el golpe de Estado del 24 de marzo cambió el escenario para los beneficiarios de las viviendas. El Ejército lo ocupó, se quedó con 23 departamentos y devolvió los otros 40, que fueron entregados a algunos periodistas y a particulares que habían colaborado sacando sus propios créditos hipotecarios.

De la ocupación al juicio

Pese a que la disputa ya lleva 50 años, Mansilla aclaró que en los últimos meses se lograron rápidos avances en pos de la restitución de los departamentos.

"Se logró encontrar documentación para imputar efectivamente a quiénes habían ocupado, quiénes habían dado la orden, se los procesó y están ahora se elevó la causa juicio, se quedó firme que era un delito de les humanidad", celebró el letrado.

La novedad se basa en el pedido de que las unidades sean desalojados por sus ocupantes ilegítimos. "Hoy se va hacer el planteo para que los departamentos sean entregados en custodia a las familias víctimas que los tenga la justicia, pero no quienes se apropiaron lo sigan utilizando", afirmó.

Para Mansilla, el uso que le da el Ejército atenta directamente contra la convivencia en la torre. "Los habitantes cambian cada 3 años, es gente de alta jerarquía militar que viene a Neuquén a cumpli funciones, a veces también hay profesionales relacionados con el Ejército, pero ninguno que se haya quedado en el lugar", dijo.

La torre está ubicada en Avenida Argentina y Periodistas Neuquinos.

Esas personas conviven con periodistas históricos de Neuquén, que sí pudieron acceder a la vivienda que habían adquirido a través de los créditos hipotecarios. Sin embargo, durante décadas lo hicieron en un clima hostil.

"Han tenido que convivir con con el Ejército todos estos años, y con los que son los apropiadores de sus amigos, porque recordemos que muchos de ellos que les sacaron los departamentos, también los obligaron a irse del país, a otros los mataron o continúan desaparecidos", reclamó.

Una reparación simbólica

Para Mansilla, el pedido de restitución de los departamentos excede la compensanción económica para las familias damnificadas. "Una vez que se logre la devolución, nosotros vamos a reclamar una indemnización que es más simbólica porque esto no lo repara nada, pero que me parece justo que algún tipo de reparación tenga", afirmó.

Agregó que "el hecho reivindicatorio es que el departamento que construyó su abuelo, que hoy está muerto, desaparecido o no está, sea devuelto".

Agustin Martinez

Además, mencionó que muchos de ellos siguen con vida, como el relator deportivo Dante Morosani, que tiene 94 años y fue uno de los principales impulsores de la causa. "Él quiere entrar al departamento en el que había pensado armar su vida", dijo.

En total, hay unos 10 periodistas damnificados que siguen vivos y que quieren recuperar la unidad para poder ingresar allí con sus nietos o bisnietos.

Los defensores de la causa pedirán el respaldo de la Fiscalía y harán una presentación tanto en la Justicia Penal como la Civil. "Esto en una comparación con un delito común, si alguien lo encuentra, se robó un auto, no le dejan el auto al ladrón hasta que se haga el juicio", aclaró el abogado.