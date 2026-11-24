El Municipio formalizó la donación del predio del barrio Belgrano, donde los excombatientes construyeron un espacio de encuentro, contención y acompañamiento para la familia malvinera.

El intendente Mariano Gaido entregó este martes la escritura de donación del terreno donde funciona el Centro de Veteranos de Malvinas , ubicado en el barrio Belgrano, a pocas cuadras del Balneario Municipal. Hasta ahora, los excombatientes ocupaban el predio con un permiso que debía renovarse periódicamente, pero desde hoy el lote donde funciona este Centro, que alberga a la familia malvinera, ya es de ellos.

"Lo que acaba de firmar el intendente Mariano Gaido es la escritura de donación al centro de veteranos de Malvinas de las tierras donde funciona el centro. Ellos tenían un permiso de ocupación, y lo que se hizo desde el Ejecutivo fue mandar un proyecto de ordenanza que fue aprobado por el Concejo Deliberante", explicó la secretaria de DD. HH., Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Luciana De Giovanetti , tras el acto de entrega de la escritura que se realizó en la Sala de Situación de la Municipalidad de Neuquén.

La funcionaria detalló además que se trata de una donación con cargo: "Es con el cargo de que va a seguir estando permanentemente el centro ahí, mientras funcione como tal. Caso contrario, vuelve a la Municipalidad. Es una donación para que el centro tenga la tranquilidad de que ese espacio les corresponde y es de ellos".

Por su parte, Elio Canali, presidente del Centro de Veteranos de Guerra Malvinas y excombatiente, recordó que en su momento fue cedido para “que nosotros podamos hacer el centro y construir, era nuestro lugar de unión y de donde nos juntábamos todos a charlar de nuestros temas", dijo y agregó que en los últimos cuatro años se construyeron 160 metros cuadrados cubiertos.

Luego repasó cómo fueron los pasos para cumplir hoy el sueño de ser dueños de su lugar: "Se derogó la ordenanza anterior y se sancionó la 14.928, donde nos donan el terreno en forma definitiva. El intendente Mariano Gaido, mediante el decreto 477, la promulga y hoy estamos recibiendo la escritura, o sea que podemos decir que el Centro es de los veteranos de guerra".

Sobre el significado del espacio, el presidente del centro recordó los años de silencio posteriores a la guerra: "Del 82 a la fecha, estuvimos 10/15 años sin que nadie nos atendiera. Nos juntábamos y nos entendíamos entre nosotros. El Centro fue un lugar donde se nos escapaba alguna lágrima, fue nuestro lugar de contención, nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra".

"Comenzamos en la Diagonal 25 de Mayo, en un subsuelo. Después fuimos a calle Faba y de ahí llegamos acá por un decreto municipal del intendente Pechi Quiroga, y Mariano recogió el guante y siguió con todo esto". Y concluyó: "Hoy estamos concretando realmente el sueño que todo veterano tenía, tener una sede propia con escritura y seguir progresando y atendiendo las necesidades que tenemos nosotros y la familia malvinera".