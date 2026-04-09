Neuquén reconoce a sus héroes: Gaido entregó las primeras adjudicaciones de lotes a veteranos de Malvinas

El intendente remarcó que el reconocimiento a los veteranos y sus familias forma parte de una política sostenida de la ciudad.

El reconocimiento a quienes defendieron la soberanía nacional se traduce en hechos concretos en la ciudad: este jueves por la mañana, el intendente Mariano Gaido encabezó la entrega de 27 adjudicaciones de lotes destinadas a veteranos de Malvinas y a sus familias, en el marco de un convenio impulsado junto al Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH). Se ubican en el Distrito 6 y es parte de una política pública que prioriza el acceso a la tierra con planificación y reconocimiento.

Durante el acto, Gaido destacó el carácter histórico de la decisión y el valor de acompañar con hechos concretos: “Es un momento que nos genera orgullo, en lo personal y con el equipo”. Además, propuso que el nuevo barrio lleve el nombre “Héroes Neuquinos”, invitando a los presentes a debatir la propuesta como forma de reforzar el reconocimiento colectivo.

El intendente remarcó que el reconocimiento a los veteranos y sus familias forma parte de una política sostenida de la ciudad: “Ustedes son parte fundamental, aparte del orgullo de la Nación. Y cuando digo ustedes, no solamente, por supuesto, son veteranos de Malvinas , sino también la familia que tuvo y tiene mucho que ver en lo que es quienes para nosotros son héroes. Ustedes son héroes”.

En ese sentido, sostuvo que este tipo de posiciones deben expresarse en hechos: “Decir que son héroes hay que acompañarlo de parte nuestra por acciones concretas. Y para nosotros una acción concreta, y quiero que se entienda bien, para mí es una acción que es ejemplo a nivel nacional, es el acompañamiento que viene teniendo siempre la ciudad de Neuquén con la familia”.

Terrenos para los heroes de Malvinas

Además, explicó que esta política se enmarca en el trabajo del IMUH, creado como herramienta para ordenar el crecimiento de la ciudad. “La ciudad, todos los meses, y ya cumplimos más de 70 meses de gestión permanente desde su inicio, ha tenido y tiene una herramienta que ha permitido hasta el momento inaugurar más de cinco barrios de la ciudad de Neuquén, 5000 lotes con servicios, y generar una política pública de presencia territorial, de acompañamiento en el crecimiento”.

En esa línea, puso en contraste la situación previa con la actual. “Cuando llegamos a la ciudad de Neuquén había asentamientos, como el de Casimiro Gómez, 2000 familias, el caso de Confluencia, 200 familias. Y esta herramienta que lleva adelante nuestro Instituto, en cabeza de Marco y de todo el equipo, es un orgullo de la ciudad”.

Y subrayó el sentido de la decisión de priorizar a los veteranos en esta etapa: “Queríamos que los primeros, porque también es un mensaje a la sociedad de decir lo que nos interesa y quiénes son importantes y cuál es nuestra valoración, sean la familia de Malvinas que tenga su adjudicación”.

Terrenos para los heroes de Malvinas (2)

Entrega de lotes: reconocimiento y planificación

Por su parte, el presidente del IMUH, Marco Zapata, explicó que esta entrega responde al cumplimiento de un compromiso asumido. “Estamos comenzando ahora con las adjudicaciones de nuestro próximo loteo y entendíamos que era necesario poder cumplir con este convenio, poder cumplir con los veteranos, como pide el intendente todo el tiempo y que sean los primeros que reciban los certificados de adjudicación en nuestro próximo lote”.

La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, detalló que el loteo cuenta con 403 lotes en total, en el marco de un plan más amplio que prevé la entrega de 1500 lotes durante este año.

Desde el Centro de Veteranos de Guerra de Neuquén, su presidente Elio Canali valoró el cumplimiento del compromiso asumido por el municipio y destacó la calidad de los desarrollos: “Se está cumpliendo lo que lo que el intendente nos prometió”.

Además, puso en valor la infraestructura de los lotes. “Eso hay que ponerlo en valor y es importante: ya tenemos todos los servicios abajo de la vereda”.

Terrenos para los heroes de Malvinas (3)

Adriana Harguindeguy, esposa de excombatiente de Malvinas, expresó su emoción al acceder a un terreno y destacó el acompañamiento recibido: “Es una emoción muy grande lo que estamos viviendo hoy”, relató.

Recordó el momento en que planteó la necesidad de una solución habitacional: “Me acuerdo cuando te dije, Mariano (Gaido), que para la familia Malvinera, para nuestros hijos, necesitábamos la posibilidad de tener un terreno, una vivienda. Y vos me miraste y le dijiste a Lu (Luciana De Giovanetti): ‘hacelo’. Eso no me lo olvido más”.

Finalmente, valoró la concreción de este logro junto a otras familias: “Hoy poder ser parte de este momento, estar acá con nuestras familias, con nuestras hijas y nuestros hijos, es algo muy emocionante. Es un sueño que empieza a hacerse realidad”.

De esta manera, la Municipalidad de Neuquén avanza con políticas públicas que promueven el acceso al suelo con planificación y equidad, en una ciudad que crece de manera ordenada, con obras para la capital que más crece y con un fuerte reconocimiento a quienes forman parte de su historia.