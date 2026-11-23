El chico salió corriendo de su casa, en barrio Alsogaray, luego de que desconocidos intentaran ingresar a la vivienda. Su familia pide ayuda para encontrarlo cuanto antes.

Buscan desesperadamente a un adolescente de 14 años que desapareció en Plottier tras un intento de robo.

La búsqueda de un adolescente de 14 años mantiene en alerta a su familia y a la Policía en Plottier. El chico se encuentra desaparecido y sus allegados solicitaron colaboración para dar con su paradero. Su situación genera especial preocupación debido a los problemas de salud que presenta y a las dificultades que puede tener para desplazarse.

Según relató a LM Neuquén Tamara Pesenti, mamá del adolescente, el hecho ocurrió durante la noche del domingo, alrededor de las 23, en una vivienda del barrio Alsogaray . Todo comenzó cuando desconocidos barretearon la puerta de la casa e intentaron ingresar con aparentes intenciones de robo.

En medio del susto por lo que estaba sucediendo, el chico salió corriendo de la vivienda y desde entonces no volvieron a tener noticias sobre dónde se encuentra. La familia explicó que se encontraba desorientado al momento de alejarse y que no logró regresar.

El adolescente fue identificado como Gael Ezequiel Pesenti. Su desaparición motivó la activación de una Alerta NATI, el mecanismo utilizado para difundir información y colaborar en la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos.

Su estado de salud genera preocupación

La urgencia por encontrarlo está relacionada con distintas condiciones de salud que requieren especial atención. Según explicó Tamara, Gael tiene síndrome paroxístico y presenta crisis de ausencia, episodios durante los cuales puede desmayarse y perder el conocimiento.

Además, la mujer advirtió que durante esas crisis puede sufrir bradicardia, es decir, una disminución de la frecuencia cardíaca. Por ese motivo, remarcó que es fundamental encontrarlo cuanto antes y que pueda recibir asistencia si atraviesa alguno de estos episodios.

A estas dificultades se suman otras situaciones que pueden complicar su orientación y desplazamiento. El adolescente tiene ceguera en el ojo derecho, por lo que presenta dificultades para distinguir dimensiones y superficies. También tiene una lesión en la mano derecha, producto de la mordedura de un perro que sufrió hace algunos días.

El delincuente que fue apresado durante la frustrada operación de venta de la camioneta robada fue trasladado a la Comisaría Séptima.

Cómo identificarlo y dónde aportar información

De acuerdo con los datos difundidos por la Policía de Neuquén, Gael tiene 14 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tez blanca, ojos marrones y cabello castaño oscuro.

Al momento de desaparecer, vestía una remera negra, un pantalón de buzo negro y zapatillas negras con detalles blancos.

Su familia continúa aguardando información que permita encontrarlo y pidió que cualquier persona que lo haya visto o tenga algún dato sobre su ubicación se comunique de inmediato con las autoridades.

Para aportar información, se encuentra disponible el teléfono de la Comisaría 7°: (299) 493-3198. También se puede dar aviso a la Fiscalía de Homicidios.

Mientras continúa la búsqueda, sus familiares insisten en la importancia de compartir la alerta y difundir su fotografía para ampliar las posibilidades de encontrarlo.