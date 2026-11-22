La embarcación transportaba a cientos de pasajeros cuando sufrió un desperfecto mecánico. El capitán se escapó después del accidente.

El barco naufragó mientras trasladaba pasajeros hacia un funeral en el sur de Nigeria.

Una verdadera tragedia enluta a Nigeria , murieron 24 personas luego de que un barco que trasladaba pasajeros hacia un funeral naufragara durante su recorrido por el sur del país. Los equipos de emergencia, que trabajan para asistir a los sobrevivientes.

El barco que llevaba a cientos de personas sufrió una falla mecánica durante la navegación . En medio de la emergencia, los pasajeros advirtieron sobre la situación y solicitaron que la embarcación se acercara a la costa para evitar mayores riesgos.

Sin embargo, según los primeros datos de la investigación, el capitán habría desoído los pedidos y continuado el trayecto. Tras el naufragio , el conductor escapó y permanece prófugo, por lo que las autoridades iniciaron su búsqueda mientras intentan determinar las circunstancias del accidente y establecer si hay más personas desaparecidas.

El trágico naufragio del barco

La tragedia ocurrió este viernes en el estado de Bayelsa, una región atravesada por numerosos ríos y canales. El grupo había partido desde la comunidad de Ayama y se dirigía hacia Ukubie para asistir a una ceremonia de entierro.

Algunos habitantes de la zona aseguraron que en la embarcación viajaban al menos 300 personas, consignó Reuters. Sin embargo, las autoridades todavía no pudieron confirmar la cantidad exacta de ocupantes.

El primer balance policial había informado cuatro muertos, entre ellos dos chicos, y 24 sobrevivientes. No obstante, la Agencia Nacional de Gestión de Emergencias de Nigeria elevó este sábado a 24 la cantidad de víctimas fatales.

Mientras tanto, los equipos de rescate continúan trabajando para determinar si hay más personas desaparecidas.

El portavoz de la Policía de Bayelsa, Musa Mohammed, informó que la embarcación comenzó a presentar problemas mecánicos mientras avanzaba por los canales de la región.

Al advertir la situación, algunos pasajeros le habrían pedido al conductor que cambiara de rumbo y se dirigiera hacia la orilla para evitar una tragedia.

Sin embargo, de acuerdo con los primeros testimonios, el capitán se habría negado a detener la marcha y continuó navegando.

Minutos después, la embarcación perdió estabilidad y volcó en una zona cercana a la confluencia de los cursos de agua de Oweikorogha y Otuan.

Una testigo Sophie Igoniwari aseguró que hubo algunas situaciones de desorden durante el embarque y consideró que llevaba una cantidad excesiva de pasajeros. Ahora, las autoridades investigan si la sobrecarga, sumada a la falla mecánica, pudo haber contribuido al accidente.

Naufragio y huída

Después del naufragio, el capitán abandonó el lugar y escapó antes de que las autoridades pudieran localizarlo. Desde entonces, permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía, que intenta establecer qué ocurrió durante los momentos previos al accidente y determinar las responsabilidades por la tragedia.

En el marco de la investigación, las fuerzas de seguridad identificaron al capitán como Omovie, mientras que el encargado de la embarcación, mencionada como MV Bina, fue detenido y quedó a disposición de las autoridades para ser interrogado. Los investigadores buscan reconstruir la secuencia del naufragio, conocer las condiciones en las que navegaba el barco y establecer si hubo otras irregularidades que contribuyeron al desenlace.