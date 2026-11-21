El despliegue policial se concretó en el marco de una causa por abuso de arma de fuego y lesiones denunciada este mes en jurisdicción de la Comisaría 49° de Vista Alegre Norte.

Un importante despliegue policial tuvo lugar en las localidades de Centenario y Vista Alegre Norte , donde se llevaron a cabo cuatro diligencias de allanamiento simultáneas en el marco de una investigación por un grave hecho de violencia a mano armada . Como resultado de los operativos, dos hombres quedaron detenidos y se logró el secuestro de un vehículo, municiones y una importante cantidad de plantas de marihuana .

La investigación se originó a raíz de una denuncia radicada durante el transcurso de este mes de noviembre en la jurisdicción de la Comisaría 49° de Vista Alegre , por los delitos de abuso de arma de fuego y lesiones . A partir de las tareas de inteligencia, recolección de testimonios y análisis de datos, los investigadores lograron individualizar cuatro domicilios sospechosos ubicados en el barrio Vista Hermosa, de Centenario, y en un sector de Vista Alegre Norte .

Con las órdenes judiciales correspondientes emitidas por la Justicia neuquina, se diagramó un operativo cerrojo de gran magnitud. Las diligencias estuvieron encabezadas por efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II y de la propia Comisaría 49° , quienes contaron con el respaldo operativo de personal de las comisarías 52°, 5° y 4° .

Dada la naturaleza violenta del hecho investigado y la posible presencia de armas de fuego en las viviendas, también intervinieron grupos tácticos y especiales de la Policía del Neuquén, específicamente efectivos del Departamento Móvil de Seguridad (DEMOSE) y de la Unidad Especial de Servicios Policiales (UESPO), encargados de asegurar el perímetro y ejecutar las irrupciones.

Durante el registro de los inmuebles, los uniformados procedieron a la correcta identificación de todos los sujetos presentes. En ese contexto, se concretó la demora de dos hombres mayores de edad, quienes quedaron supeditados a la causa al ser señalados como presuntos autores al ataque armado que dio origen al expediente.

En cuanto a los elementos secuestrados de interés para la investigación principal, la Policía incautó un auto marca Ford Focus de color gris que habría tenido participación o relación directa con el episodio denunciado, además de un cartucho calibre 22 y otros objetos relevantes que serán sometidos a peritajes criminalísticos. El rodado fue retirado del lugar mediante una grúa policial y trasladado hacia la sede policial, a la espera de la orden para realizar las pericias pertinentes.

Sin embargo, el operativo derivó en un hallazgo paralelo vinculado al narcomenudeo o cultivo ilegal. Al inspeccionar los patios de las propiedades allanadas, los efectivos detectaron la presencia de una plantación de marihuana.

Ante esta situación, se convocó de inmediato al personal de la Dirección Antinarcóticos, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes y procedieron al secuestro de 14 ejemplares de cannabis sativa, los cuales llamaron la atención de los investigadores por su gran desarrollo, alcanzando una altura superior al metro setenta.

Todas las actuaciones judiciales contaron con la directa intervención y supervisión de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica de Neuquén. Desde la fuerza destacaron que el trabajo coordinado y articulado entre las distintas dependencias policiales y áreas investigativas permitió dar un paso fundamental para el esclarecimiento de la causa.