Tragedia: murieron 139 personas, entre ellas 15 niños, en un naufragio en África

La embarcación trasladaba a 305 migrantes desde Yibuti hacia Yemen. Hay 82 sobrevivientes y 84 desaparecidos. La OIM advirtió que el balance de víctimas podría aumentar.

Naufragio: murieron 139 personas, entre ellas 15 niños, en un naufragio en África.

Al menos 139 migrantes murieron , entre ellos 15 niños, tras el naufragio de una embarcación que transportaba a 305 personas desde Yibuti hacia Yemen. Otras 84 permanecen desaparecidas y 82 lograron sobrevivir, según informó este domingo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) , dependiente de las Naciones Unidas. Las tareas de búsqueda y rescate continúan.

La tragedia ocurrió al norte de la ciudad portuaria de Obock, en la costa oriental de Yibuti, cuando la embarcación intentaba atravesar el golfo de Adén . De acuerdo con los primeros testimonios recogidos por el organismo internacional, el barco comenzó a hundirse poco después de que los migrantes subieran a bordo, principalmente debido al exceso de pasajeros.

La OIM elevó a 139 el número de víctimas fatales luego de que los equipos de rescate recuperaran nuevos cuerpos. Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar debido a que todavía hay 84 personas desaparecidas .

De las 305 personas que viajaban en la embarcación, 82 sobrevivieron. Todos los sobrevivientes identificados son ciudadanos de Etiopía, uno de los países de origen de buena parte de quienes emprenden esta peligrosa travesía desde el Cuerno de África hacia la península arábiga.

Alexandre Coissac, jefe de la misión de la OIM en Yibuti, calificó el episodio como una tragedia devastadora y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas.

“Esta es una pérdida de vidas devastadora. Nuestros pensamientos están con los sobrevivientes y las familias que perdieron a sus seres queridos o siguen sin tener noticias de sus familiares”, manifestó.

| La Organización Internacional para las Migraciones confirmó la muerte de 139 migrantes tras el naufragio de una embarcación con más de 300 personas que recorría Yibuti hacia Yemen. Hay 82 sobrevivientes y 84 desaparecidos mientras continúan las labores de búsqueda. https://t.co/ImjaWgLFtk — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) October 11, 2026

Mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate, los equipos de la organización trabajan junto con las autoridades locales para asistir a quienes lograron sobrevivir. La ayuda incluye atención médica, alimentos y apoyo psicológico.

La peligrosa ruta migratoria entre África y Yemen

El naufragio se convirtió en uno de los más mortíferos registrados en la denominada Ruta Oriental, un corredor migratorio que conecta el Cuerno de África con la península arábiga a través del golfo de Adén.

Cada año, miles de personas, principalmente de Etiopía y Somalia, atraviesan Yibuti con la intención de llegar a Yemen y continuar luego hacia países del golfo Pérsico, especialmente Arabia Saudita. La búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida impulsa estos desplazamientos, pese a los riesgos que implica el recorrido.

Entre los principales peligros figuran las embarcaciones sobrecargadas, las redes de tráfico de personas y las condiciones marítimas adversas. A esto se suman los conflictos armados y la inestabilidad política que afectan a distintos puntos de la región.

Según las estadísticas de la OIM, durante 2025 más de 900 migrantes murieron o desaparecieron mientras intentaban recorrer esta ruta, considerada una de las más peligrosas del mundo.

La inestabilidad regional impulsa los desplazamientos

El nuevo naufragio se produjo en un contexto de creciente inestabilidad, marcado por el recrudecimiento de los enfrentamientos en Yemen y las tensiones internas en Etiopía.

Estos factores contribuyen a impulsar los movimientos migratorios y llevan a miles de personas a emprender viajes en condiciones de extrema vulnerabilidad. La tragedia vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan quienes intentan cruzar el golfo de Adén en embarcaciones precarias para llegar a la península arábiga.