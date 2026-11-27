Los eventos ocurrieron este viernes por la mañana en la Región de Ñuble, frente al norte neuquino. Mantienen el nivel 3 de erupción menor.

El Complejo Volcánico Nevados de Chillán , ubicado en la Región de Ñuble en Chile y cercano a la zona cordillerana del norte neuquino, registró dos explosiones durante la mañana de este viernes 27 de noviembre , generando columnas de gases y material particulado que superaron los dos kilómetros de altura sobre la cima del cráter activo.

De acuerdo con los Reportes Especiales de Actividad Volcánica (REAV) difundidos por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) —elaborados a partir de los datos obtenidos mediante los equipos de monitoreo de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV), procesados y analizados en el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas) y respaldados por las imágenes captadas por las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones, como la cámara de vigilancia Arauco—, ambos episodios superficiales estuvieron directamente asociados a sismicidad de fluidos en el interior del sistema volcánico:

Tras analizar el comportamiento instrumental y las observaciones visuales obtenidas en ambos pulsos eruptivos, los especialistas del organismo técnico chileno confirmaron que el complejo volcánico se ubica y se mantiene en el nivel EAV 3 (Erupción Menor) dentro de la escala de actividad volcánica oficial que maneja el Sernageomin.

Segundo evento (10:23 hora de Chile continental): Produjo una columna de gases y piroclastos de 2.080 metros de altura sobre la cima del cráter activo, informada en el reporte emitido a las 10:40. Este segundo pulso estuvo vinculado a eventos volcánicos de tipo Largo Periodo (LP) —sismos ligados al movimiento de fluidos como gases o magma en el interior del macizo— con un desplazamiento reducido (DR) de 215 cm² , parámetro técnico que constituye una medida de la energía de la señal sísmica asociada.

Primer evento (09:22 hora de Chile continental): Generó una columna eruptiva que alcanzó los 2.380 metros de altura sobre el cráter activo, según quedó asentado en el reporte oficial emitido por el organismo técnico a las 10:00.

#SenapredÑuble Monitoreo #Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Pinto y Coihueco por actividad del Complejo Volcánico Nevados de Chillán.https://t.co/ExLIT84rHp pic.twitter.com/P2dZt3n0dP — SENAPRED (@Senapred) November 27, 2026

En este contexto, desde la entidad oficial remarcaron que continúan llevando adelante tareas de vigilancia permanente sobre todo el sistema volcánico con el objetivo de informar de manera oportuna sobre eventuales cambios o variaciones en la dinámica de la zona. Asimismo, advirtieron explícitamente en sus comunicaciones oficiales que no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, así como explosiones de baja a moderada magnitud que puedan llegar a afectar el entorno inmediato de la zona de los cráteres activos.

Cómo funcionan los Estados de Actividad Volcánica en Chile

En Chile, los Estados de Actividad Volcánica (EAV) van del 0 al 5, y los niveles de erupción corresponden específicamente a EAV 3, EAV 4 y EAV 5 (vigentes desde el 28 de octubre de 2026, reemplazando las alertas técnicas de colores de Sernageomin).

EAV 3 – Erupción menor: Actividad eruptiva de menor alcance o localizada.

Actividad eruptiva de menor alcance o localizada. EAV 4 – Erupción moderada: Proceso eruptivo de mayor intensidad o extensión de impactos que el nivel 3.

Proceso eruptivo de mayor intensidad o extensión de impactos que el nivel 3. EAV 5 – Erupción mayor: Erupción de gran alcance e impactos significativos. [1, 2, 3]

Los avisos menores de la escala son: