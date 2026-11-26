Otorgaron la media sanción a la normativa oficial con 43 votos a favor y 29 en contra. Ahora se definirá en Diputados si se suspenden las PASO.

La Cámara Alta aprobó en la tarde de este jueves la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias ( PASO) para el próximo año. Los senadores aprobaron la media sanción de la reforma electoral , impulsada por el oficialismo, con 43 votos a favor y 29 en contra. Ahora deberá ser tratada por la Cámara de Diputados.

La propuesta sobre las PASO mantiene la Boleta Única de Papel e incorpora la opción de “lista completa”, además de reducir en un 50% los espacios gratuitos en medios audiovisuales para las campañas.

De esta manera, el presidente Javier Milei logró aprobar la suspensión de las PASO en el Senado, con el voto de los legisladores del radicalismo, el PRO, y de legisladores que responden a gobernadores peronistas y provinciales.

El oficialismo necesita 37 votos para sancionar esta iniciativa, pero logró 43 senadores apoyen su iniciativa considerada clave para el presidente Javier Milei, en tanto que 29 legisladores del peronismo lo hicieron en contra.

Los legisladores no necesitarán votar otra vez para recibir el incremento. Foto: Infoabe.

La Libertad Avanza tiene 21 senadores pero necesitaba sumar 16 votos pero superó esa cifra porque se sumaron algunos legisladores que responden a los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Salta Gustavo Sáenz.

Fue clave el aporte de los gobernadores radicales que aportaron diez votos claves para que hoy el presidente Javier Milei puedan haber dado el primero paso para suspender las PASO.

Los votos de los senadores neuquinos

A los votos de los legisladores neuquinos de La Libertad Avanza, Nadia Márquez y Pablo Cervi, se sumó el de la senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza.

Los radicales aportaron los votos de Rodolfo Suárez y Mariana Juri; los santafesinos Eduardo Galaretto y Carolina Losada; la chaqueña Silvina Schneider; los correntinos Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi; el bonaerense Maximiliano Abad; el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger.

El PRO también aportó los votos de sus tres representantes, a partir de los acuerdos políticos con los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y de Chubut, Ignacio Torres, además del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Apoyaron los senadores Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina. A ese respaldo se sumó la senadora chubutense Edith Terenzi, alineada con Torres.

A ese grupo se suman los senadores de Provincias Unidas Carlos "Camau" Espínola y Alejandra Vigo de Movere Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano.

También sumaron su voto los legisladores de Salta, Flavia Royon, que responde al gobernador de Salta Gustavo Sáenz, y de Misiones Carlos Arce, y Sonia Decut Rojas.

FUENTE: NA