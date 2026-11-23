Con una frase del papa León XIV, la Conferencia Episcopal Argentina advirtió sobre las consecuencias de las apuestas en niños y adolescentes.

La Iglesia pidió al Senado aprobar la ley contra la ludopatía: "No dejen morir este proyecto"

Desde la Conferencia Episcopal Argentina difundieron una carta abierta en la que reclamaron el tratamiento urgente del proyecto para prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online. La iniciativa cuenta con media sanción en Diputados y este jueves el Senado debatirá el proyecto.

En su mensaje, la Iglesia advirtió sobre las consecuencias de las apuestas entre adolescentes y jóvenes, cuestionó las demoras en el tratamiento legislativo y pidió una respuesta concreta frente a una problemática que afecta a numerosas familias.

Con una referencia al Papa León XIV y el mensaje que brindó en el Palacio Libertad: "Es un soplo la vida... pero perdura el bien" . Los representantes del Episcopado plantearon que la protección de las nuevas generaciones requiere decisiones que prioricen el bien común por encima de los intereses particulares.

"Les pedimos que el Senado asuma con urgencia su responsabilidad y avance en la aprobación del proyecto que ya cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados. La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”, expresaron.

En nombre de la Comisión Ejecutiva del @EpiscopadoArg, compartimos la carta abierta dirigida a los miembros del Senado de la Nación en relación con el proyecto de ley sobre prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, iniciativa que ya cuenta con media… — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) November 23, 2026

Las consecuencias de la ludopatía juvenil

La declaración lleva las firmas del presidente de la Conferencia Episcopal, Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza; el vicepresidente primero, cardenal Ángel Sixto Rossi, arzobispo de Córdoba; el vicepresidente segundo, César Daniel Fernández, obispo de Jujuy; y el secretario general, Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro.

El documento también describe una serie de problemas asociados con la expansión de las apuestas y sus efectos sobre las relaciones familiares, la situación económica de los hogares y las perspectivas de quienes desarrollan una adicción al juego.

“Detrás de esta realidad hay familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran. En los casos más dolorosos, también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio", advirtieron.

"Tienen la oportunidad y responsabilidad de dar una respuesta"

La iniciativa cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 27 de noviembre de 2024 y lleva más de 700 días sin tratamiento en el Senado. Frente a la posibilidad de que pierda estado parlamentario, la Iglesia pidió una respuesta concreta y advirtió que las postergaciones también tienen consecuencias sobre las familias y los sectores más vulnerables.

"Cuando está en juego la vida, la indiferencia y las postergaciones también tienen consecuencias. Hoy tienen la oportunidad y la responsabilidad de dar una respuesta a nuestra sociedad", concluyeron.

La Cámara Alta acordó tratar el próximo jueves 26 de noviembre el proyecto de ley para prevenir la ludopatía infantil y juvenil y regular las apuestas online. La decisión se tomó el jueves pasado, cuando el pleno rechazó el pedido del justicialismo de debatir inmediatamente la iniciativa, pero aprobó por unanimidad, con 70 votos, incorporarla a la agenda de la próxima semana, con o sin dictamen de comisión.

El proyecto, impulsado por el diputado Maximiliano Ferraro, contempla medidas para prevenir la ludopatía, regular las plataformas de apuestas y establecer restricciones a su publicidad y promoción.

Por su parte, La Libertad Avanza anticipó que trabaja en un dictamen propio, impulsado por el senador Agustín Coto, que incluiría controles biométricos, verificación de identidad y mecanismos para impedir el acceso de menores.