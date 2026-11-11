Fue futbolista profesional en Argentina, pelea contra la ludopatía y ahora custodio del Papa León XIV

Con pasado en Tiro Federal y San Martín de San Juan, formó parte del operativo de seguridad durante la visita del Sumo Pontífice a Paysandú.

Una imagen bastó para despertar la curiosidad de los hinchas y generar una historia que une dos mundos aparentemente alejados: el fútbol y la seguridad del Vaticano. Pablo Melo , un exdefensor uruguayo que tuvo su paso por el fútbol argentino, apareció en una fotografía junto al papa León XIV durante la visita del pontífice a la ciudad de Paysandú, en Uruguay.

Melo integró el dispositivo de seguridad que acompañó al Sumo Pontífice durante su paso por esa localidad. La postal se difundió rápidamente en las redes sociales y llamó la atención por la presencia de un exfutbolista en un acontecimiento de semejante dimensión.

Sin embargo, el propio protagonista se encargó de aclarar cuál fue su función. En diálogo con la radio uruguaya El Espectador, explicó que su tarea consistió en custodiar uno de los sectores del escenario y que el operativo principal estuvo a cargo de los especialistas del Vaticano.

“Estuvimos charlando un rato. Yo estaba custodiando el escenario en realidad. Fue en Paysandú. Justo se levantó una foto donde se cruza él y estoy yo y, bueno, se magnificó un montón el tema. Ellos tienen una seguridad recontra especial y nosotros en realidad estábamos como apoyo”, contó.

A pesar de que su participación fue complementaria, la cercanía con León XIV le dejó una sensación que todavía le cuesta explicar. “Yo sentí algo indescriptible cuando pasó cerca. Porque yo no entiendo mucho de política y religión: es algo que siempre me gustó y me gustaría aprender, pero que no sé diferenciar. Pero había como una energía ahí, en la vuelta, que la sentí muy en lo profundo”, expresó.

El exdefensor también reconoció que se trató de una oportunidad poco habitual en su vida. “Me pasó de tener esa cercanía que capaz, por la figura pública, por lo que significa y por la magnitud que tiene estar cerca de una persona como esa, nunca me hubiese tocado”, agregó.

La visita del papa León XIV a la Argentina incluirá una misa en Luján y modificaciones en la actividad habitual. Gentileza La Voz

Su paso por el fútbol argentino

Antes de quedar en el centro de esta historia, Pablo Melo construyó una carrera como futbolista profesional, principalmente en Uruguay, aunque también tuvo dos experiencias en el fútbol argentino.

En 2006 llegó a Tiro Federal de Rosario, que por entonces disputaba la Primera División. Durante aquella temporada participó de 14 encuentros, incluido el partido frente a River Plate que terminó con una derrota por 5-0. Al finalizar el campeonato, el conjunto rosarino perdió la categoría y regresó a la Primera B Nacional.

Cinco años después, en 2011, el defensor tuvo una nueva experiencia en nuestro país al incorporarse a San Martín de San Juan, que militaba en la segunda categoría del fútbol argentino. Allí disputó diez partidos antes de continuar su recorrido en el exterior.

En Uruguay también vistió las camisetas de clubes como Danubio, Nacional y Cerro, entre otros. Con el paso del tiempo, su actividad profesional tomó otro rumbo y comenzó a trabajar en el ámbito de la seguridad privada vinculada al deporte.

Actualmente desarrolla tareas para la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y una agencia de seguridad. Esa actividad fue la que lo llevó a formar parte del operativo durante la visita de León XIV a Paysandú.

Así, una jornada de trabajo terminó convirtiéndose en una experiencia que trascendió lo profesional. Para Melo, aquel encuentro con el Papa fue una situación inesperada, muy distinta a cualquiera de las que había vivido durante su etapa como futbolista.

Pelea contra una adicción

Sin embargo, detrás de su recorrido deportivo y de su actual trabajo, Pablo Melo también atraviesa una dura lucha personal contra la ludopatía. El exfutbolista uruguayo contó públicamente que lleva alrededor de 15 años lidiando con la adicción a las apuestas deportivas, un problema que comenzó durante la Copa América de 2011 y que terminó afectando su economía, sus vínculos familiares y su vida cotidiana. “Llegué a tener más ganas de apostar que de vivir”, reconoció en una entrevista, en la que también relató que llegó a pasar hasta 17 horas por día pendiente del juego.

Actualmente realiza un tratamiento ambulatorio en la Fundación Aconcagua y trabaja para sostener su recuperación. En junio de 2026 había contado que llevaba cerca de dos meses sin apostar.