Los tres nombres que River tiene en carpeta para reforzar una posición clave en el mercado de pases

El Millonario apunta a un 2027 peleando en todos los frentes, y para eso ya analiza jugadores para sumar en el verano.

River todavía pelea por salvar un flojo 2026, año que buscará cerrar con la consagración en el Torneo Clausura. Sin embargo, la dirigencia ya piensa en el mercado de pases del verano, con un objetivo primordial: mejorar la posición de volante central.

Sobre el mercado de pases, el presidente del Millonario, Stefano Di Carlo , aclaró recientemente como lo llevarán a cabo: "Se harán correcciones, se reforzarán quirúrgicamente dos o tres puestos y cada mercado va a ser cualitativo y no cuantitativo". Esto tras las críticas que recibió por el caso del container y el dinero gastado en la última ventana.

Con respecto al volante central, la dirigencia cree que es un puesto clave , en el que hoy, Leo Ponzio cuenta con Aníbal Moreno, quien padece una lesión lumbar que lo dejó afuera de partidos importantes, y Fausto Vera , que muchos medios partidarios aseguran que no continuará más allá de diciembre porque el club no ejecutará la opción de compra.

#River NO EJECUTARÍA la opción de compra por Fausto Vera de U$S 4.5M por el 100% del pase.



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Por esto, según lo informado por TyC Sports, hay tres nombres en carpeta para reforzar la posición, aunque solo uno llegaría para iniciar el 2027 con la camiseta de River: Guido Rodríguez, Exequiel Palacios y Santiago Longo.

El presente de los tres nombres apuntados por River

Santiago Longo es uno de los jugadores que está en carpeta hace varios mercados de pases: es un cinco clásico de gran presente en Belgrano de Córdoba, donde tiene contrato hasta el siguiente año. Con el equipo campeón del Torneo Apertura disputará la siguiente Copa Libertadores, lo que puede ser una dificultad para la dirigencia del Millonario, si no se llega a clasificar.

Guido Rodríguez tiene la ventaja de ser un futbolista surgido en la cantera de River, por lo que, a pesar de no haber disputado muchos partidos, ya sabe lo que es ponerse la camiseta. El volante campeón del mundo con la selección argentina se encuentra en Valencia, pero los directivos del club son optimistas en poder sacarlo de España.

Por último, un jugador que es más un anhelo que una posibilidad es Exequiel Palacios. Fue campeón de la Copa Libertadores 2018 y uno de los preferidos de los hinchas, pero fue comprado hace algunos meses por el Ipswich Town de la Premier League en más de 20 millones de euros. A pesar de que el volante de la selección mostró públicamente su deseo de volver a River eventualmente, no parece que sea el momento para su regreso.

El 5 será uno de los puestos quirúrgicos que la dirigencia buscará potenciar con una cara nueva a partir del 2027. Entre los nombres que interesan aparecen dos campeones del mundo y un jugador del fútbol local: https://t.co/h60Vwn9Ps4 pic.twitter.com/tPlgUZBvZn — TyC Sports (@TyCSports) November 10, 2026

El jugador que podría dejar River en 2027

Como vienen informando diferentes medios, Santiago Beltrán, una de las grandes apariciones de los últimos años en River, sería uno de los jugadores a vender en el próximo mercado de pases: según Infobae, Atlético de Madrid, Aston Villa y Fiorentina pretenden al arquero, al que el club tasó en aproximadamente 15 millones de dólares.

Atlético Madrid , Aston Villa y Fiorentina en disputa por Santiago Beltrán



En River pretenderían $15M de dólares



* No hubo ofertas formales por el jugador



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Los posibles reemplazantes que piensa la dirigencia para el puesto son el ex Boca, Agustín Rossi, que se encuentra actualmente en el Flamengo, y el marroquí Bono, que juega en Al-Hilal y ha expresado públicamente su pasión por la camiseta del Millonario.