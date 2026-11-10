La dirigencia de River no quiere a Ramón Díaz y apunta a otro técnico

El Millo espera por la definición del Clausura y piensa en un sucesor de Leo Ponzio por si no se da el título.

Es difícil pensar en un River con Enzo Francéscoli, Di Carlo y Ramón Díaz en el banco.

River atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Los malos resultados, las eliminaciones en las principales competencias y la salida de dos entrenadores durante la temporada profundizaron una crisis futbolística que todavía no encuentra una solución. En ese contexto, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo comenzó a proyectar el próximo año y ya tendría definido a quién quiere para ocupar el banco de suplentes.

Aunque Ramón Díaz apareció en las últimas semanas como una alternativa para regresar a Núñez, el histórico entrenador no sería la prioridad de la Comisión Directiva.

Según reveló el periodista Sebastián Srur , el principal candidato para dirigir a River en 2027 es Eduardo Domínguez , actualmente al frente de Atlético Mineiro.

La información marca un cambio en el escenario que se había instalado alrededor del futuro entrenador. Ramón, uno de los técnicos más identificados con la historia del club y ganador de numerosos títulos en sus distintas etapas, no encabezaría la lista de preferencias de Di Carlo.

“Aunque parezca raro, Eduardo Domínguez es el candidato número uno de River”, aseguró Srur al referirse a la planificación del próximo ciclo.

La versión todavía no tiene una confirmación oficial de la dirigencia ni implica que exista una negociación avanzada con el entrenador argentino. Sin embargo, el nombre de Domínguez vuelve a aparecer entre las alternativas que analiza el Millonario para intentar recuperar protagonismo.

Eduardo Domínguez, el elegido de Di Carlo

El entrenador de Atlético Mineiro cuenta con una trayectoria importante en el fútbol argentino. Dirigió a Huracán, Colón, Nacional de Uruguay, Independiente y Estudiantes, además de conseguir títulos en distintas etapas de su carrera.

Su perfil aparece como una alternativa para comenzar un nuevo proyecto en River, que necesita recuperar estabilidad después de una temporada marcada por los cambios en el banco de suplentes.

Domínguez ya había sido buscado anteriormente por el club de Núñez. La dirigencia lo tuvo en consideración cuando Marcelo Gallardo dejó su cargo y volvió a intentar acercarse durante febrero, aunque en ambas oportunidades Atlético Mineiro logró retenerlo.

Ahora, una eventual salida dependería de las condiciones contractuales y de la voluntad del entrenador de afrontar un nuevo desafío. El técnico tiene vínculo vigente con el equipo brasileño hasta diciembre de 2027, una situación que representa uno de los principales obstáculos para concretar su llegada.

Además, su posible desembarco tendría una particularidad: Domínguez nunca jugó ni dirigió en River, por lo que llegaría sin una identificación previa con la institución, a diferencia de Ramón Díaz.

Ramón Díaz pierde terreno en la consideración

El riojano había comenzado a ganar protagonismo entre los rumores sobre el próximo entrenador de River. Su historia en el club, los títulos obtenidos y su relación con los hinchas lo convierten en una alternativa que genera expectativas.

Sin embargo, la información de Srur indica que la dirigencia no lo considera actualmente como la primera opción.

La situación también está atravesada por la relación entre Di Carlo y Rodolfo D'Onofrio, expresidente de River, cuya opinión tiene peso en las conversaciones sobre el futuro del equipo.

Según el periodista Germán García Grova, hubo reuniones entre integrantes de ambos sectores para acercar posiciones y analizar el escenario futbolístico. La posibilidad de que Ramón vuelva a Núñez habría formado parte de esas conversaciones, aunque no existe una decisión oficial sobre su contratación.

En ese contexto, el futuro del entrenador también dependerá de cómo termine la temporada y de la evaluación que realice la dirigencia sobre el actual cuerpo técnico.

Ponzio sigue hasta fin de año y River deberá tomar una decisión

Mientras se analizan alternativas, Leonardo Ponzio continúa como entrenador interino. El exmediocampista asumió después de la salida de Eduardo Coudet y fue confirmado por la dirigencia como responsable del equipo hasta el cierre del año.

Di Carlo explicó que la decisión responde a la necesidad de evitar otro cambio de entrenador sin tiempo suficiente para trabajar y preparar al plantel.

El presidente también respaldó públicamente a Ponzio y aseguró que su continuidad será evaluada al finalizar la temporada. La posibilidad de que siga en 2027 dependerá, principalmente, de los resultados que consiga en los playoffs del Torneo Clausura.

La crisis futbolística de River obliga a la dirigencia a pensar en una reconstrucción. Con Ponzio todavía al frente, Domínguez como principal candidato según las versiones periodísticas y Ramón Díaz sin ocupar el primer lugar en las preferencias, el Millonario comienza a definir el perfil del entrenador que buscará devolverlo a los primeros planos.

Por ahora, no hay un acuerdo cerrado ni una designación oficial. La decisión se tomará después de la evaluación del cierre de temporada, en un contexto en el que River necesita recuperar resultados y volver a competir por los objetivos más importantes.