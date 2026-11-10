Oscar Piastri y un fuerte movimiento en la Fórmula 1

El piloto de McLaren, de 25 años, finalizó en el sexto lugar en la última carrera en Brasil.

Una relación que acompañó el ascenso de una de las grandes promesas de la Fórmula 1 llegó a su fin. Oscar Piastri y Mark Webber acordaron finalizar de común acuerdo su contrato de representación, una decisión que sorprendió en el paddock y que se conoció durante el fin de semana del Gran Premio de Brasil.

El australiano de McLaren , que llegó a la categoría en 2023 y rápidamente se convirtió en uno de los protagonistas de la pelea por el campeonato, comenzará una nueva etapa en la gestión de su carrera. Webber, expiloto de Red Bull y nueve veces ganador de Grandes Premios, había sido una figura central en su desarrollo desde las categorías formativas.

La separación se produjo después de que el ex corredor redujera su presencia en los circuitos durante la temporada 2026. Aunque Piastri había aclarado meses atrás que no existía un conflicto entre ambos, finalmente decidieron cerrar el vínculo profesional y avanzar por caminos diferentes.

“Estamos orgullosos de haber desempeñado un papel fundamental en los años formativos de la carrera de Oscar y de haberlo llevado a la F1 para que pudiera competir adelante tan pronto”, expresó Webber al comunicar la decisión.

El ex piloto también explicó que el cambio estaba relacionado con su menor participación en el trabajo cotidiano dentro de los circuitos.

“Tras nuestra menor presencia en pista esta temporada, hemos acordado de conjunto que ahora es un momento adecuado para poner fin a nuestro contrato de representación”, agregó.

Una relación que comenzó en 2019

Webber y su esposa, Ann, comenzaron a representar a Piastri en 2019, cuando el australiano daba sus primeros pasos en el automovilismo internacional.

Desde entonces, el piloto consiguió una progresión destacada. Primero conquistó la Fórmula Renault Eurocup, luego se consagró campeón de Fórmula 3 en 2020 y, un año después, ganó la Fórmula 2 en su temporada debut.

El trabajo de representación también fue determinante durante su salida de Alpine y su llegada a McLaren para disputar la temporada 2023 de Fórmula 1. Aquella decisión le permitió incorporarse a una estructura que posteriormente lo llevó a competir por los primeros puestos.

Piastri agradeció el acompañamiento recibido durante ese período y destacó el valor de los consejos de Webber.

“Quiero agradecer a Mark y Ann por todo su apoyo y sus consejos a lo largo de los años”, señaló.

“Su guía ha sido invaluable, especialmente para navegar el inicio de mi carrera en la F1. Les deseo todo lo mejor de cara al futuro”, completó.

El presente deportivo de Piastri

La separación llega en un momento particular para el piloto de McLaren. Después de disputar el campeonato de 2025 junto a su compañero Lando Norris, Piastri atraviesa una temporada 2026 con resultados más irregulares.

Según el balance publicado durante el Gran Premio de Brasil, el australiano llevaba 16 carreras consecutivas sin subir al podio y ocupaba el séptimo lugar del campeonato, con 152 puntos.

El piloto había conseguido seis poles y nueve victorias en sus primeras 89 largadas en la categoría, números que reflejan el crecimiento que tuvo desde su debut.

En mayo, durante una participación en el podcast High Performance, Piastri había explicado cómo cambió su vínculo profesional con Webber a medida que ganaba experiencia.

“Naturalmente, cuanto más experiencia tengo, cada vez hay menos para que Mark haga en el aspecto deportivo”, había señalado.

La nueva estructura de gestión todavía no fue anunciada. Mientras tanto, el australiano continuará enfocado en McLaren y en el cierre de una temporada que lo encuentra lejos de los primeros puestos, pero con el desafío de recuperar el rendimiento que lo convirtió en uno de los nombres más destacados de la Fórmula 1.