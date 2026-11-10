El picante posteo de la esposa de Di María sobre el festejo fallido en Rosario Central: el mensaje para Newell's

Jorgelina Cardoso, la esposa del capitán del Canalla, fue explosiva y apuntó contra La Lepra por el video que se filtró, donde festejaron el título de Boca.

Jorgelina Cardoso, la esposa de Ángel Di María, volvió a sacar a la luz su costado más picante en las redes sociales, en un posteo explosivo en el que hizo referencia a las burlas que recibieron los hinchas por haber festejado el título de la Liga Profesional de Fútbol cuando aún no sabían que Boca era campeón. Aprovechó el video publicado por el club para cargar con todo contra Newell's.

“NOS SOBRAN LOS MOTIVOS. Festejamos la hinchada que tenemos. Festejamos el crecimiento histórico del club. Festejamos los enormes jugadores que tenemos. Festejamos una comisión directiva con huevos. Festejamos la unión, la familia que somos. Festejamos la tercera bandeja, el Gigante cada vez más gigante. Festejamos ser enfermos por Central. Festejamos todo, TODO", escribió en las historias de Instagram.

Luego, fue explosiva contra Newell's por el video que se viralizó donde los jugadores del máximo rival celebraron como si fuera un título que el Canalla no pieda consagrarse campeón: "Festejamos títulos PROPIOS (NO AJENOS). Festejamos que tenemos una sola casaca, ÚNICA E INIGUALABLE. Y si, FESTEJAMOS TODO…”.

El particular video de Rosario Central para enfrentar las burlas por el festejo fallido: fuerte chicana a Newell's

El título de Boca por la Liga Profesional de Fútbol fue la tapa de los diarios del domingo tras conseguir una victoria agónica en el último partido para quedar en lo más alto de la tabla anual. Sin embargo las miradas también estuvieron en el particular blooper en el Gigante de Arroyito donde los hinchas y jugadores de Rosario Central celebraron por confusión como si hubieran conseguido el título.

Luego de varios días de burlas con respecto a esa situación que dio la vuelta al mundo, el Canalla compartió en sus cuentas oficiales de redes sociales un particular video tomando como base esa situación polémica para enfrentar la repercusión de ese hecho y dando motivos por los cuales los hinchas deberían festejar. A su vez, mandaron una fuerte chicana a su máximo rival, Newell's de Rosario.

El particular video

Este lunes por la mañana compartieron un video donde escribieron: "Nos sobran los motivos…", dándole una carta de presentación al compilado. El mismo comienza con ese festejo fallido, el estallido del estadio y el llanto de los jugadores que se veían afectados por supuestamente haber conseguido el título.

En el tránsito del mismo hicieron hincapié en distintos datos del club, que demuestran su gran presente: la cantidad de socios, títulos obtenidos, entre otros detalles y estadísticas que destacan desde el club. Sin embargo en el final llegó la chicana para la Lepra.

Es que luego de la victoria xeneize, circuló un video del plantel Newell's celebrando de forma desaforada la victoria del equipo de Arruabarrena que le arrebataba el título a la academia rosarina. Ese video fue incorporado en el compilado y escribieron: "Otros festejan por nada".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosario Central (@rosariocentral)

El momento insólito de hinchas de Central que ya festejaban el bicampeonato y se quedaron con las manos vacías

La definición de la Tabla Anual de la Liga Profesional de Fútbol fue una locura que se recordará por varios años: Rosario Central ganaba 2 a 0 contra Estudiantes de Río Cuarto y era el campeón hasta el cierre de la tarde.

Tras el pitazo final en el Gigante de Arroyito, los hinchas "canallas" invadieron el campo de juego y comenzaron a festejar. Los gritos empezaron en una tribuna y se reprodujeron por todo el estadio, pero las cosas no estaban liquidadas en La Bombonera.

Enner Valencia anotó el 1 a 0 al último minuto, dejó a Central con las manos vacías a Central y le dio a Boca el título.

¡INSÓLITO MOMENTO EN ROSARIO! Los hinchas de ROSARIO CENTRAL no se enteraron del gol de BOCA y saltaron al campo de juego para FESTEJAR. pic.twitter.com/dDxm4B5ckX — ELNINE (@ElNineES) November 7, 2026

La jornada había comenzado con tres equipos en carrera. Boca y Argentinos Juniors compartían la cima con 60 puntos, mientras que Rosario Central llegaba inmediatamente detrás con 59. Los tres partidos se disputaron en simultáneo desde las 17:30 y cada gol fue modificando en tiempo real al dueño de la Tabla Anual.

El primero en recibir un golpe fue Argentinos. A los ocho minutos, Óscar Cortés puso en ventaja a Huracán con un remate que sufrió un desvío y descolocó a Brayan Cortés. Poco después, el Bicho quedó con diez por la expulsión de Franco Paredes y el Globo aprovechó el momento: Bruno Barticciotto apareció tras un centro atrás y estableció el 2 a 0. Desde entonces, Argentinos quedó prácticamente afuera de la pelea.

En La Bombonera, mientras tanto, el partido era mucho más cerrado. Defensa y Justicia tuvo la primera situación clara mediante Juan Gutiérrez, pero su definición quedó en manos de Álvaro Montero. Boca respondió con una llegada de Alan Velasco y luego creyó haber encontrado el gol a través de Miguel Merentiel, aunque el VAR anuló la acción por un fuera de juego milimétrico.

Central pasó a ser campeón y Rosario empezó a festejar

La gran modificación llegó sobre el cierre del primer tiempo. A los 44 minutos, Julián Fernández marcó el 1 a 0 de Rosario Central frente a Estudiantes de Río Cuarto. Con Boca empatando y Argentinos perdiendo, el Canalla se fue al descanso como campeón parcial.

El panorama se mantuvo durante buena parte del complemento. Central generó situaciones para ampliar la ventaja, aunque también sufrió un contratiempo importante cuando Gastón Ávila fue expulsado por una dura infracción contra el arquero rival. Pese a quedarse con diez, el equipo rosarino volvió a golpear: Emanuel Coronel sacó un potente remate desde afuera del área y convirtió el 2 a 0.

Luego del 1-0 de Boca vs. Defensa, alguien festejó en el Gigante de Arroyito y muchísima gente pensó que Rosario Central era el CAMPEÓN... ¡La hinchada invadió el campo de juego y festejó ante las cámaras!



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/i2Bs8axtQU — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2026

El encuentro en Rosario terminó antes que el de Boca. El triunfo dejaba a Central con 62 puntos y, con el 0 a 0 que todavía persistía en La Bombonera, el título era suyo. La tensión se transformó en festejo y parte de los hinchas ingresó al campo mientras todavía quedaban minutos por jugar en Buenos Aires.