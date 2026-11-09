Con una atajada decisiva, Vozinha ganó su primer título en Colo Colo.

El arquero de la selección de Cabo Verde , Vozinha , conquistó su primer título profesional con Colo-Colo , que derrotó 2-1 a Ñublense y aseguró el Torneo Clausura de la Liga de Primera de Chile cuando aún restan tres fechas para el cierre. El guardameta que saltó a la fama internacional tras su actuación en el Mundial 2026 había llegado esta temporada al fútbol chileno y completó un año marcado por reconocimientos individuales, además de una actuación decisiva en la definición.

El partido tuvo un desarrollo cambiante. Arturo Vidal adelantó a Colo-Colo, pero Lucas Molina restableció la igualdad pocos minutos después. La resolución llegó a los 92 minutos, cuando Javier Correa habilitó a Marcos Bolados para el gol que encaminó la celebración alba. Aun así, el desenlace concluyó con una última respuesta bajo los tres palos.

A los 97 minutos, Vozinha evitó el empate con una atajada que sostuvo la ventaja de su equipo. El remate salió desde la medialuna y buscó su sector izquierdo, pero el guardameta de 40 años se estiró con firmeza y controló la pelota. Esa intervención confirmó el triunfo y selló una consagración que el plantel celebró en el campo de juego.

Luego del encuentro, el arquero explicó lo que representaba el trofeo tras su llegada al club. “Quiero agradecer a todos mis compañeros, a toda la dirigencia, el staff técnico y a todos los trabajadores de Colo-Colo que me han recibido muy bien desde el primer día. Vine aquí para eso, para ganar el título. Gracias a Dios lo conseguimos y estoy muy feliz y muy contento”, manifestó Vozinha a TNT Sports. El arquero puso el foco en el respaldo que recibió desde su arribo y en el objetivo que había asumido al firmar con la institución chilena.

Vozinha, campeón en el fútbol chileno

“Pienso que es culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y más de una vez estoy muy feliz por eso”, compartió Vozinha y se refirió a la atajada clave en el final: “Es trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato. Llegué aquí y faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte del fútbol y ahora a celebrar”.

Consultado sobre la posibilidad de vestir la camiseta de Colo-Colo en la Copa Libertadores el próximo año no dudó: “Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro”. Por último, compartió a quién le dedicó este título: “Para toda mi familia, para todo Cabo Verde y para todos mis compañeros y los hinchas de Colo-Colo”. La continuidad del arquero quedó abierta, aunque su respuesta dejó en claro que la prioridad inmediata era disfrutar de la corona obtenida.

La ventaja de 10 puntos sobre Universidad de Chile le permitió a Colo-Colo asegurar el título antes del cierre del torneo. La conquista significó además el primer trofeo profesional tanto para Vozinha como para el entrenador argentino Fernando Ortiz. El arquero caboverdiano llegó al club a comienzos de agosto, durante la segunda rueda, tras destacarse con Cabo Verde en el Mundial 2026 frente a España y Argentina y recibir una nominación al Balón de Oro.

Su inicio en el equipo fue sin continuidad, ya que el técnico no lo mantuvo como titular desde su arribo. El arquero, de todos modos, respondió cuando tuvo su oportunidad y celebró el objetivo cumplido. Su vínculo vence en diciembre, aunque contempla una renovación automática si alcanza el 50% de los minutos disputados por Colo-Colo durante el período estipulado.