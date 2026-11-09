La gran victoria de Argentina, que jugará la final del futsal en los Juegos Olímpicos de la Juventud

La Selección Argentina Sub 18 de futsal dio otro paso en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. Este lunes, el equipo dirigido por Mariano Gómez derrotó 4-2 a Marruecos en las semifinales y se clasificó a la definición por la medalla de oro, donde enfrentará a Portugal.

La Albiceleste tuvo un buen comienzo y consiguió una ventaja de dos goles antes del descanso. Axel Barrios , de penal, abrió el marcador a los 10 minutos, mientras que Enzo López amplió la diferencia a los 17 con un remate que encontró espacio para superar al arquero rival.

Sin embargo, Marruecos reaccionó en el inicio del complemento. Los africanos apostaron por el arquero-jugador y lograron empatar el encuentro con los tantos de Ait Challa Alae y Brahim Houdane , que pusieron el partido 2-2 y le agregaron tensión a la semifinal.

Fotos: Sergio Dovio

Argentina no se quedó atrás y volvió a golpear cerca del cierre. Ezequiel Henriques definió una contra para recuperar la ventaja y, en la última acción, Lisandro Velásquez convirtió mediante un remate tras la sexta falta marroquí. Así, el conjunto nacional selló el 4-2 y aseguró su lugar en la final.

Fotos: Sergio Dovio

El camino de la Selección en Dakar había comenzado con una goleada 9-2 sobre Senegal. Después, superó 2-1 a Afganistán y cerró la fase de grupos con otro triunfo contundente: 9-1 ante Panamá. Con esos resultados terminó primero en el Grupo A y llegó a semifinales, donde venció al segundo del Grupo B.

El rival en la final será Portugal, que derrotó 2-0 a Afganistán en la otra semifinal. El partido por el oro se disputará el jueves 12 de noviembre, desde las 12.30 de Argentina, en Dakar Arena. Antes, a las 8, Marruecos y Afganistán jugarán por el bronce.

La campaña ya tiene una medalla garantizada para el futsal argentino, disciplina que participa por primera vez en la historia de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ahora, la Albiceleste buscará cerrar el torneo con el oro y mantener su invicto en la competencia.

Fotos: Sergio Dovio