La AFA rechazó la acreditación de TN para Argentina - Uruguay en La Bombonera

La entidad alegó falta de cupos en la Bombonera; el episodio llega tras varios cruces y una causa judicial por un video hecho con IA.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el pedido de acreditación de TN para cubrir el amistoso entre la Selección Argentina y Uruguay , previsto para el viernes 13 de noviembre en La Bombonera . Desde el departamento de prensa explicaron que la cantidad de solicitudes superó los lugares disponibles y relacionaron esa limitación con el cambio de estadio respecto de los últimos partidos del seleccionado.

“Debido a que la cantidad de solicitudes recibidas ha superado ampliamente la capacidad de acreditaciones disponibles, teniendo en cuenta el cambio de estadio con respecto a los últimos encuentros, lamentamos informarle que no será posible otorgarle una acreditación en esta oportunidad”, señaló la respuesta enviada por la entidad.

Según informó la propia señal, es la primera vez que recibe una negativa de este tipo para un partido de la Selección. El pedido había sido presentado dentro de los plazos previstos, aunque la explicación comunicada por la AFA se limitó a una cuestión de disponibilidad de cupos .

Una relación con antecedentes de tensión

El episodio se conoce después de varios cruces entre la conducción que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia y periodistas de TN. En junio, Nicolás Singer fue retirado de una conferencia de Lionel Scaloni antes de un amistoso frente a Islandia. En octubre, Pablo Cecchini tuvo inicialmente impedido el ingreso al predio Lionel Andrés Messi, aunque finalmente pudo acceder después de aproximadamente una hora.

También durante la despedida de Lionel Messi, un equipo de la señal debió esperar más de dos horas para ingresar al Fan Fest organizado en Ciudad Universitaria.

A esos antecedentes se suma un conflicto judicial de mayor alcance. En agosto, la AFA denunció a Jonatan Viale y Franco Mercuriali después de que el programa ¿La ves? emitiera un video generado con inteligencia artificial que representaba a Gianni Infantino, Tapia y futbolistas argentinos y contenía una referencia explícita a violencia sexual contra Nico Paz.

La presentación fue realizada por Tapia junto con su abogado, Gregorio Dalbón, y planteó supuestos delitos de amenazas e instigación pública. Posteriormente, la Justicia dispuso una medida cautelar que ordenó a Viale y Mercuriali no volver a difundir durante 30 días ese material específico. La resolución aclaró que la restricción no alcanzaba críticas, investigaciones ni publicaciones periodísticas futuras diferentes de aquel video.

La explicación oficial de la AFA

Hasta el momento, no existen elementos públicos que permitan vincular formalmente aquella causa judicial con la negativa para el amistoso ante Uruguay. La explicación comunicada por la AFA se limita a la capacidad disponible para medios en La Bombonera.

El antecedente judicial, sin embargo, permite entender por qué la nueva decisión aparece dentro de una relación que ya acumulaba episodios de confrontación durante 2026. La cautelar, además, había dado parcialmente lugar al reclamo presentado por Tapia respecto del contenido difundido por la señal.

El amistoso se jugará nueve días después de conocida la decisión y formará parte de la última fecha FIFA del año. Luego, el equipo de Scaloni enfrentará a Costa Rica el 17 de noviembre en Córdoba.

La discusión quedó así concentrada en los criterios de acreditación utilizados para el encuentro y en una relación entre la entidad y el canal que ya venía atravesada por conflictos periodísticos y judiciales, sin que hasta ahora la AFA haya atribuido públicamente esta negativa a esos antecedentes.