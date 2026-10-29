La explosiva frase del presidente de River sobre el arbitraje: "Tenemos la guardia alta hace una década"

Este jueves hubo una jornada importante para el fútbol argentino con la confirmación del cambio de formato para el torneo del año 2027, en el que River fue el único club que votó en contra. Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, brindó declaraciones explicando la postura de la institución, aunque también dejó una fuerte frase sobre el arbitraje , de cara al superclásico contra Boca .

"Yo fui Secretario General y Vicepresidente del club. Y nosotros estamos en una situación de guardia alta desde hace más de una década, no es nuevo. Sabemos cómo administrarlo, y lo que tiene que acompañar es el fútbol de River", expresó Di Carlo, luego de una semana movida en los medios y las redes sociales tras la designación de Nicolás Ramírez para el encuentro en La Bombonera.

Después le bajó el tono a la preocupación sobre los jueces, pero apuntó fuerte contra Chiqui Tapia : "Decir que entendemos todo lo que nos llega, la preocupación del hincha de River con respecto a los arbitrajes, pero nosotros creemos que hay gente muy lógica y profesional. Y que la responsabilidad hay que mirarla donde está, que es quienes conducen la AFA, en el presidente de la AFA".

"TENEMOS LA GUARDIA ALTA HACE UNA DÉCADA" La contundente respuesta de Stefano Di Carlo al ser consultado por los arbitrajes del fútbol argentino de cara al Superclásico. pic.twitter.com/1nDt8uTucA

La aclaración del presidente de River sobre el nuevo torneo

Tras la votación, los focos habían quedado sobre River, luego de que Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, confirmara que fue el único club que votó en contra: "Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene".

Di Carlo explicó la postura del club y desmintió a Malaspina: "Lo que hicimos fue expresar que no acompañamos el proyecto porque es un cambio cosmético. Genera una leve mejora; de hecho, es increíble por qué no fue así desde hace tres años, pero más allá de eso no resuelve el problema de fondo. Tampoco se ha planteado desde el lado de River los 10 descensos directos y todo lo que se dijo".

"RIVER NO PIDIÓ LOS 10 DESCENSOS"



A la salida del Monumental, STEFANO DI CARLO tomó la palabra y explicó por qué el Millonario votó en contra del nuevo formato del torneo.



"Expresamos que no acompañamos el proyecto. Hay un cambio, pero es increíble por qué no se hizo… pic.twitter.com/Fn9f1GD7Ws — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 29, 2026

Di Carlo y Verón contra la AFA

El presidente del Millonario también se refirió al apoyo de Estudiantes de La Plata, que manifestó en redes una postura compartida con River: "Obviamente, hay que construir un camino, lo estamos haciendo con Estudiantes. Presentamos un documento para hacer algo gradual e ir a un formato más normal. Estamos en esa tarea. Esto es largo, y por supuesto por más que se haya resuelto esto, nosotros seguiremos planteando esa mirada".

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad en general que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada este mediodía, la institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

Además, confirmó que no solo está en contacto con Juan Sebastián Verón, sino que intenta convencer a otros dirigentes: "Venimos trabajando muy bien con ellos y tenemos expectativa y diálogo con muchos otros clubes, que no es el momento, pero ya también irán suscribiendo a ciertas posiciones, que tienen que ver con mejorar todo un poco".