El astrólogo de Boca lanzó una fuerte advertencia para el Superclásico ante River: "Ya avisé al club"

Giorgio Armas publicó su pronóstico en las redes sociales antes del partido del domingo y anticipó un hecho clave durante el primer tiempo.

El domingo a las 15 se juega el Superclásico en la Bombonera entre Boca y River.

En la previa del Superclásico entre Boca y River , el astrólogo Giorgio Armas volvió a publicar su habitual pronóstico y generó repercusiones en las redes sociales. Esta vez, su predicción incluyó una advertencia sobre el arbitraje, que, según afirmó, favorecerá al equipo de Núñez en el partido más esperado del fútbol argentino.

“El arbitraje será favorable a River”, escribió Armas en su cuenta de X. La frase apareció en un contexto marcado por las discusiones en torno a las últimas decisiones arbitrales y por la designación de Nicolás Ramírez como juez principal del encuentro, una decisión que generó malestar en el entorno riverplatense.

El astrólogo, identificado con Boca, sostuvo que el Xeneize podría verse perjudicado durante el partido y agregó otro mensaje que despertó la atención de sus seguidores.

La advertencia de Giorgio Armas para el primer tiempo

“Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido. Me marca mucho el número 2. Guardia alta, Boca. Ya avisé al club”, expresó Armas en su publicación.

El pronóstico no incluyó una definición concreta sobre cuál de los dos equipos se quedará con la victoria. En cambio, el astrólogo puso el foco en un posible acontecimiento durante la primera mitad del encuentro y en la actuación arbitral.

La referencia al número 2 también quedó abierta a interpretaciones, ya que Armas no explicó en detalle qué representa ese dato dentro de su predicción.

El arbitraje será favorable a River. Algo importante pasará en el primer tiempo que determinará el resultado del partido.Me marca mucho el número 2. Guardia alta Boca. Ya avisé al club.@BocaJrsOficial @RiverPlate https://t.co/HYpn4zJFDd — Giorgio Armas - Astrólogo de Boca (@ArmasGiorgio) October 28, 2026

El árbitro para el Superclásico

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) oficializó las autoridades para el duelo entre Boca y River, que se disputará este domingo 1° de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El encargado de impartir justicia será Nicolás Ramírez, quien estará acompañado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como árbitros asistentes. El cuarto árbitro será Sebastián Zunino.

La tecnología también tiene sus responsables definidos: Silvio Trucco será el encargado del VAR, mientras que Gastón Suárez cumplirá la función de AVAR, según informó el organismo rector del fútbol argentino en la programación oficial de la fecha.

Boca y River se enfrentarán este domingo desde las 15, en el marco de la penúltima fecha de la fase regular del Torneo Apertura.

Las polémicas de Ramírez en los anteriores Boca-River

Los dos episodios más discutidos ocurrieron en el estadio de Boca y terminaron con una victoria para cada equipo.

El primero fue en septiembre de 2024, cuando River ganó 1-0 con un gol de Manuel Lanzini. En el cierre, Ramírez anuló un tanto de Milton Giménez que hubiera significado el empate para el local.

La jugada tuvo intervención del VAR, a cargo de Héctor Paletta. Después de revisar las imágenes, el árbitro consideró que Giménez había tocado la pelota con la mano antes de convertir y anuló el gol por la regla de la mano de inmediatez. Boca también reclamó un contacto previo de Franco Armani con el delantero, aunque la decisión final fue mantener el 1-0 para el equipo de Marcelo Gallardo.

El segundo antecedente polémico también se produjo en La Bombonera, en noviembre de 2025. Esa vez, Boca se impuso 2-0, con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel. La discusión se concentró en una acción previa al tanto del Changuito: Paulo Díaz tuvo un contacto con Giménez en el área y, tras la continuidad de la jugada, el delantero de Boca quedó involucrado en el ataque que terminó con el gol. River reclamó una infracción que no fue sancionada.

Además, Ramírez había cobrado un penal para Boca tras una disputa entre Armani y Giménez, pero el VAR intervino y la decisión fue revertida. El partido dejó cuestionamientos y volvió a poner al árbitro en el centro de la escena. River se agarra hoy de ese antecedente para condicionar al juez.

La liga confirmó las ternas arbitrales para los octavos del Clausura.

El tercer Superclásico que dirigió fue en abril de 2025, en el Monumental. River ganó 2-1, con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi, mientras que Miguel Merentiel marcó para Boca. A diferencia de los dos encuentros disputados en La Bombonera, aquel cruce no quedó atravesado por polémicas arbitrales determinantes.