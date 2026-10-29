La propuesta fue aprobada por amplia mayoría y River fue el único club que votó en contra. Habrá un sistema de todos contra todos.

AFA aprobó el nuevo formato para el fútbol argentino: cómo se jugará la Liga Profesional en 2027.

La Liga Profesional del fútbol argentino tendrá un nuevo formato de competencia a partir de 2027. La propuesta contempla mantener los torneos Apertura y Clausura, pero eliminar la división por zonas y establecer un calendario de 30 fechas en el que los 30 equipos se enfrentarán entre sí. River fue el único club que se opuso a la iniciativa durante la votación entre los dirigentes.

Los detalles del sistema de disputa se terminarán de definir este jueves, durante una reunión de los representantes de los 30 clubes de Primera División en las oficinas de Puerto Madero. Entre los principales cambios figuran la continuidad de los playoffs, la disputa de una fecha especial de clásicos y la consagración del campeón de Liga mediante la tabla anual.

El nuevo formato prevé que los 30 equipos se enfrenten entre sí a lo largo de la temporada, sin la división actual entre Zona A y Zona B. De esta manera, cada club disputaría 29 partidos correspondientes a la fase regular, además de una fecha adicional de clásicos o emparejamientos.

Esa jornada especial permitirá que los equipos tengan dos enfrentamientos ante sus rivales clásicos durante el año, uno como local y otro como visitante. En total, el calendario contará con 30 fechas por los puntos.

Aunque se eliminarán las zonas, se mantendrán los torneos Apertura y Clausura. La diferencia estará en el sistema de clasificación a las instancias decisivas: al llegar a la fecha 15, los 16 mejores equipos de la tabla disputarán los playoffs para definir al campeón del Apertura.

El mismo mecanismo se repetirá al finalizar la fecha 30, cuando los 16 primeros de la clasificación accederán al cuadro eliminatorio del Clausura.

Las semifinales y la final de ambos certámenes se jugarán en estadios neutrales. El cambio modifica el criterio aplicado en las últimas dos temporadas, cuando las semifinales se disputaron en la cancha del equipo mejor ubicado en la fase de grupos.

Cómo se definirá al campeón de Liga y los cupos internacionales

Además de los títulos del Apertura y el Clausura, continuará en juego el campeonato de Liga, que se otorgará al equipo que termine primero en la tabla anual. Con el nuevo sistema, esa clasificación contemplará los enfrentamientos de todos los participantes.

En cuanto a los cupos para las competencias internacionales, se mantendría el mecanismo vigente. La distribución contempla plazas para los campeones del Apertura, el Clausura, la Liga y la Copa Argentina, además de los equipos mejor ubicados en la tabla anual.

Sin embargo, todavía quedan cuestiones por resolver. Una de las principales es qué ocurrirá con los descensos y si se compensarán los dos partidos que dejarían de disputarse en comparación con el calendario de 2026.

Durante la temporada actual, cada equipo juega 32 partidos que computan para la tabla anual y los promedios. Si se aprueba definitivamente el nuevo esquema, ese número bajará a 30.

River fue el único club que votó en contra

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, explicó que River fue el único club que sostuvo la postura de reducir la Primera División a 20 equipos. También señaló que los dirigentes rechazaron de manera generalizada la posibilidad de establecer diez descensos.

“Solamente River planteó la postura del torneo de 20 equipos. En la mesa se planteó la moción de quién estaría de acuerdo con diez descensos. Por unanimidad de esa moción, salvo River, ningún club estaba convencido ni de acuerdo en fomentar 10 descensos masivos en el fútbol argentino. Planteada esa consulta, se siguió con el tema. Por amplia mayoría, se ha votado este nuevo formato de torneo para el año que viene”, expresó Malaspina tras la reunión.

Por su parte, el presidente de Banfield, Matías Mariotto, sostuvo que la postura de River estuvo vinculada con su intención de reducir la cantidad de participantes y defendió la continuidad de una Primera División con 30 equipos.

Además, argumentó que la cantidad de participantes permite sostener las estructuras de las instituciones y el desarrollo de futbolistas. “Tener 30 equipos enaltece el federalismo y las estructuras de los clubes que formamos jugadores, tenemos pensiones, un montón de trabajadores. Esa propuesta quedó antigua para el fútbol argentino”, concluyó el dirigente de Banfield.

La reunión de este jueves será clave para terminar de definir los aspectos reglamentarios del campeonato de 2027, especialmente el sistema de descensos y la adecuación del calendario a las 30 fechas previstas.