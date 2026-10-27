Así se jugaría la Liga Profesional 2027: la revolucionaria propuesta con cambios que gana terreno

En los últimos días se conocieron detalles sobre una propuesta que será analizada por dirigentes. Cuándo sería el debate de la propuesta y cómo es.

Ya casi en el epílogo de la temporada 2026 donde aún hay varias definiciones por delante , desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) empiezan a delinear lo que será la Liga Profesional de Fútbol en 2027 , poniendo principal hincapié en el formato, lo que es el centro de cuestionamientos por parte de los hinchas en cada temporada.

En las últimas horas se conoció que hay una nueva propuesta para cambiar el formato del torneo doméstico para el próximo año. Contempla la participación de 30 equipos y deberá ser analizado por la asociación para tomar definiciones.

La idea que tomó fuerza en los últimos días sería tratada con un debate este jueves entre dirigentes de la Primera División, en las oficinas de Puerto Madero. De ese encuentro podría confirmarse o no la implementación de la idea.

La AFA publicó un informe que detalla los números más importantes que dejó el Torneo Apertura.

Vuelve la promoción al fútbol argentino: desde cuándo y cómo se jugará

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el regreso de la promoción en las categorías del Ascenso, una modificación que comenzará a aplicarse a partir de la próxima temporada. La decisión se tomó durante una reunión del Comité Ejecutivo y alcanzará desde la Primera Nacional hacia abajo. La Liga Profesional quedará al margen del cambio y mantendrá su sistema, con dos descensos directos.

Cómo será la aplicación de la promoción en el ascenso

La medida recupera una instancia que permite definir la permanencia o el ascenso mediante cruces entre equipos de distintas divisiones. Las promociones habían dejado de disputarse después de la temporada 2011/2012, por lo que volverán al calendario del fútbol argentino tras 15 años. Su implementación modificará el cierre de los campeonatos y sumará cruces decisivos para clubes que terminen cerca de los puestos de descenso o ascenso.

En la Primera Nacional, los dos últimos equipos de cada zona perderán la categoría de manera directa. Además, el antepenúltimo de los clubes directamente afiliados a la AFA deberá disputar una promoción contra un equipo de la Primera B. En paralelo, el antepenúltimo entre los indirectamente afiliados jugará esa instancia frente a un representante del Federal A. De esta manera, el sistema contempla la diferencia entre las afiliaciones y los caminos de acceso a la segunda división.

La modificación también alcanzará a la Primera B y la Primera C, tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, respectivamente. En ambas divisiones habrá una promoción para definir un ascenso y otra para resolver un descenso, además de los movimientos directos que ya establezca cada torneo. La AFA todavía deberá precisar cómo quedará organizado el calendario de estos enfrentamientos y cuáles serán los criterios para determinar a los equipos que participarán en cada serie.

VUELVE LA PROMOCIÓN AL FÚTBOL ARGENTINO, A PARTIR DE 2027.



Aplicará únicamente desde PRIMERA NACIONAL hacia abajo y NO INVOLUCRARÁ a la Primera División.



AFA pretende que los dos últimos de cada zona de la Primera Nacional DESCIENDAN y que el antepenúltimo (si está… pic.twitter.com/dOQHhpkWUz — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 22, 2026

Los grandes que jugaron la promoción: Racing, San Lorenzo y River

El formato histórico contemplaba partidos de ida y vuelta. La primera presentación se disputaba en la cancha del equipo que buscaba ascender, mientras que la revancha se jugaba en el estadio del club que intentaba conservar su lugar en la categoría superior: este último contaba con la ventaja deportiva de mantenerse en la división en caso de igualdad en el resultado global, además de definir la serie ante su público.

Durante aquella etapa se produjeron enfrentamientos que quedaron marcados en la historia del fútbol argentino. Racing superó a Belgrano en la promoción de la temporada 2007/2008, mientras que San Lorenzo logró la permanencia ante Instituto en 2011/2012 -fue la última en disputarse-. El caso más resonante fue el de River, que perdió la categoría frente a Belgrano en 2010/2011. La caída del conjunto de Núñez convirtió aquella serie en uno de los episodios más recordados del sistema.