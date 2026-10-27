Polémica con Mbappé por tratar de dictador a un líder chino: contratos caídos, LaLiga suspendida y disculpas

El jugador del Real Madrid quedó envuelto en un escándalo en China por una frase fuerte sobre Mao Zedong. Los problemas que generó, y los pedidos de disculpas de LaLiga.

En días complejos por la derrota en la lucha por el Balón de Oro , Kylian Mbappé quedó en el centro de la polémica en China. Todo ocurrió debido a una entrevista viral donde reveló que su meme favorito era uno que lo comparaba con el líder chino Mao Zedong a quien tildó de "dictador". El sticker que recorre las redes sociales, muestra el cuerpo Mao pero con el rostro del jugador superpuesto.

Estas referencias para la figura anteriormente mencionada generaron una ruptura con el país asiático, al punto tal que tres empresas rompieron contratos millonarios con el jugador (Dongpeng, Mengniu y Milkground), suspendieron LaLiga en el país, y varias opiniones contraria a los dichos.

“Mi comentario fue desacertado, y ahora entiendo que hirió a muchas personas en China y en comunidades chinas de todo el mundo. Pido disculpas a todas las personas a quienes mis palabras han molestado. Esa no fue, en absoluto, mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente”, dijo en un comunicado expreso en sus redes sociales, en el idioma francés, chino e inglés).

El VÍDEO de MBAPPÉ que ha CAUSADO la POLÉMICA en CHINA: “El meme mío con el que más me he reído…” pic.twitter.com/7zZMGX4mZV

Este comunicado fue expuesto posteriormente a la suspensión del torneo español en el país, por decisión de la televisión estatal CCTV. No solo eso, sino que esta suspensión incluye los partidos a los que asista el delantero que volvió a perder el Balón de Oro.

El pedido de disculpas de La Liga a través de su presidente Javier Tebas

"En nombre de LaLiga, quiero trasladar nuestras disculpas a todos aquellos que se hayan sentido ofendidos", dijo el presidente del certamen, Javier Tebas, según una cita del comunicado.

"Desde LaLiga queremos expresar nuestro profundo pesar por las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa entre el pueblo chino", agregó Tebas. A su vez dejó en claro que las declaraciones "son a título personal y no representan" a la federación.

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.



Durante muchos años hemos construido una… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

"Durante muchos años hemos construido una relación de respeto, confianza y cooperación con China, sus autoridades, sus instituciones deportivas, sus operadores audiovisuales y millones de aficionados al fútbol español", escribió en su cuenta oficial.

"No podemos permitir que unas declaraciones individuales empañen esa relación ni perjudiquen a los clubes que integran nuestras competiciones profesionales, a nuestros socios y, sobre todo, a los aficionados chinos", aseguró el presidente con contundencia.

"Estamos adoptando las medidas a nuestro alcance y trabajando directamente con nuestros socios e interlocutores en China para superar esta situación", dijo y luego cerró: "Nuestro compromiso con China, su pueblo y sus instituciones es firme. Una relación construida durante tantos años no puede quedar dañada por un episodio individual".

LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos… pic.twitter.com/d433TZQ14h — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) October 27, 2026

Por su parte, LaLiga también compartió un descargo en sus propias redes: "LALIGA lamenta profundamente la ofensa que los recientes comentarios de Kylian Mbappé han causado entre los aficionados chinos. Estos comentarios fueron realizados a título personal y no representan a LALIGA. En la medida de nuestra responsabilidad institucional, pedimos disculpas en nombre de LALIGA y de todos sus clubes".