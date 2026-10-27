Riquelme palpitó el superclásico con River y fue tajante sobre el arbitraje: la fuerte postura

El Superclásico entre Boca y River de este domingo ya se siente en el mundo del fútbol, debido a la importancia que tiene este duelo de gigantes argentinos. En el medio de este duelo histórico, ambos equipos atraviesan etapas de definiciones y un momento importante en la temporada.

En torno a este nuevo episodio que tendrá lugar en La Bombonera, ya hay un sinfín de opiniones. En las últimas horas, el presidente del elenco azul y oro, Juan Román Riquelme , se sentó en el programa No Podemos Perder en el streaming AZZ, y habló sobre el arbitraje.

"Yo creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados. Es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder, culpamos al árbitro. Cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro. Es una manera. Si vos mirás un partido en Europa, cuando se cobra algo, o el VAR cobra algo, ya se sigue jugando. ¿Cuánto te cobra? Diez segundos. Un minuto, capaz. Acá te cobran un penal tarde. Diez minutos parado el partido. Es raro analizar una situación o comparar un país con el otro. Yo siempre pienso de que al fútbol va a ganar el que mejor juega. Te equivocás, este a veces lo hace mejor, a veces no . Eso es lo que yo pienso", dijo.

Además, agregó: "Y soy de pensar que al árbitro lo tenés que ayudar, por más que a veces te puedes pelear con un árbitro, porque me ha tocado discutir, siendo jugador de fútbol, pero no me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro. A mí no me sale. Prefiero a veces callarme, creo que es lo mejor, porque ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible, porque se pueden equivocar, como lo puede hacer un jugador de fútbol. Varias veces lo dije y lo sostengo".

Cabe recordar que el arbitraje para el partido del domingo aún no tiene terna arbitral confirmada. Esto se oficializará este martes.

Por otra parte, recordó: "Hubo clásicos donde a Boca no le pitaron como a mi criterio le tenían que pitar, pero esto no es cuestión de favoritismo para Boca o favoritismo para River. Yo lo he repasado en los últimos tiempos, lo he dicho cada vez que me tocó analizar, y en general siento como que a Boca no se lo considera como se lo consideraba antes y hasta incluso ha sido perjudicado".

"Sabemos claramente que Estudiantes no está muy contento con la AFA, ¿no? Estoy hablando de una cosa que me parece que lo sabemos, y a nosotros nos tocó jugar con Estudiantes una semifinal, y para muchos el árbitro se equivocó y nosotros no dijimos nada. Supuestamente AFA tendría que ayudar a Boca, ¿no?", dijo en su relato.

"Yo soy de pensar que es más fácil siempre culpar al árbitro. También, así como muchas veces los jugadores cometen un error grave y el hincha no se olvida, después le cuesta remontar esa situación. También es real que por ahí si un árbitro comete errores muy grandes tendría que ser sancionado, así que me parece que tendría que ser la regla normal tanto para jugadores como para árbitros, pero a mí no me gusta cuando siempre se culpa al árbitro. Cuando las cosas no van bien es culpa del árbitro, yo creo que no. Durante el año tenemos muchos partidos que a veces lo podemos hacer bien, otras veces no, pero a la larga yo siempre creo que gana el que mejor juega", cerró.