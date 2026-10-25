Increíble: tras el triunfo ante Independiente, Boca puede ganar cuatro títulos en 10 días

Boca atraviesa un momento decisivo y, tras el triunfo ante Independiente en Avellaneda , alimenta la ilusión de conquistar hasta cuatro títulos antes de que termine 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa con posibilidades en el Torneo Clausura, la Tabla Anual, la Copa Argentina y la Copa Sudamericana. Con un máximo de diez partidos por delante , el Xeneize buscará transformar esta oportunidad en una temporada histórica y dejar atrás casi cuatro años sin consagraciones.

La definición del Clausura es el camino más largo hacia una nueva estrella. El elenco azul y oro está segundo en la Zona A, detrás de Instituto , y cuenta con una diferencia de gol favorable de cara a la clasificación. Los octavos de final comenzarán el 22 de noviembre y, según cómo termine la fase regular, podría cruzarse con River en una eventual llave eliminatoria. La final está prevista para el 12 de diciembre en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Otro objetivo que tomó fuerza es la Tabla Anual , que determinará al equipo con mejor rendimiento acumulado durante la temporada. El conjunto de la Ribera es el único líder, con 57 puntos, por lo que las tres fechas restantes serán determinantes. El calendario incluye el Superclásico y el encuentro frente a Defensa y Justicia . La ventaja para el cuadro del Vasco es que disputará los últimos dos compromisos en condición de local, un factor que podría resultar importante en la recta final.

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La Copa Argentina también aparece como una posibilidad concreta. Boca jugará las semifinales ante Banfield el 14 de noviembre, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza. Si consigue avanzar, enfrentará en la definición al ganador del cruce entre Atlético Tucumán y Platense, en una final programada para el 2 de diciembre. La cercanía de esas fechas con las otras competencias obligará al cuerpo técnico a administrar las cargas y evaluar alternativas para sostener la competitividad del plantel.

La Copa Sudamericana, el gran anhelo de los hinchas

Sin embargo, la Copa Sudamericana concentra buena parte de la expectativa de los hinchas por tratarse de un título internacional y por la posibilidad de volver a conquistar un trofeo continental después de casi dos décadas. El Xeneize llegará a la final tras eliminar a Vasco da Gama: luego de perder 1-0 en la ida, se impuso 3-1 en Río de Janeiro y aseguró su clasificación. Su rival será Atlético Mineiro, que superó a Montevideo City Torque en una serie más ajustada de lo esperado.

Ganó Boca sobre el final y así quedó la lucha por la tabla anual.



Si se dan algunos resultados Boca puede llegar a salir campeón la fecha que viene contra River. pic.twitter.com/5SBxtDpO2K — De Primera (@DePrimeraa) October 25, 2026

La final se disputará en Barranquilla el 21 de noviembre y tendrá un premio deportivo y económico importante. El equipo brasileño llegará después de una semifinal en la que, pese a ganar 3-0 en el primer encuentro, perdió 2-0 la revancha y estuvo cerca de que la serie se definiera por penales. Boca, en cambio, buscará aprovechar el impulso de su clasificación y la recuperación progresiva de varios futbolistas lesionados.

Entre ellos se encuentra Leandro Paredes, cuya evolución puede ser relevante para la planificación del entrenador. Con los tres puntos ante el Rojo, el equipo mantiene abiertas cuatro vías para conseguir títulos y afrontará semanas de máxima exigencia. El desafío será sostener el nivel, administrar el desgaste y convertir las oportunidades en resultados.