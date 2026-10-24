Boca rompe récords: cuánto sale viajar a Colombia para ver la final de la Sudamericana

El xeneize enfrentará al Atlético Mineiro en Barranquilla el próximo 21 de noviembre en el partido decisivo.

La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana desató una verdadera fiebre entre sus hinchas, que ya comenzaron a sacar cuentas para viajar a Colombia y acompañar al equipo en la definición continental ante Atlético Mineiro. El interés por llegar a Barranquilla se multiplicó en los últimos días y el impacto ya se refleja tanto en las búsquedas como en los precios de los vuelos y los paquetes turísticos.

Según datos de la plataforma Despegar , las consultas para viajar a Barranquilla crecieron un 800% en los últimos nueve días , en comparación con el mismo período del año anterior. A su vez, Smiles Argentina registró un incremento del 183% en los canjes de pasajes hacia esa ciudad, una señal de que parte de los interesados ya comenzó a concretar sus planes.

La final se disputará el sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla. El Xeneize buscará conquistar un nuevo título internacional y la posibilidad de acompañarlo moviliza a miles de simpatizantes, aunque el presupuesto para cruzar las fronteras representa un desafío importante.

Cuánto cuesta viajar a Barranquilla

Los paquetes turísticos aparecen entre las alternativas para quienes necesitan resolver en una sola operación los vuelos y el alojamiento. De acuerdo con los precios relevados por TN, las opciones publicadas por Despegar parten de $2.452.297 por persona para viajar entre el 19 y el 23 de noviembre.

Ese paquete incluye los pasajes aéreos con dos escalas tanto en la ida como en la vuelta y alojamiento en un hotel de tres estrellas. Otras alternativas similares cuestan $2.509.222 y $2.524.276 por pasajero, según los servicios incluidos en el hospedaje.

Los valores corresponden a cotizaciones relevadas en los últimos días y pueden cambiar de acuerdo con la disponibilidad. Además, no contemplan necesariamente todos los gastos que deberá afrontar cada hincha durante su estadía.

Los vuelos pueden superar los $7 millones

Para quienes prefieren comprar los pasajes por separado, la diferencia de precios depende de la aerolínea, las conexiones y la duración del viaje.

Según las tarifas relevadas por TN el 20 de octubre, un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires a Barranquilla, con salida el viernes 20 de noviembre y regreso el domingo 22, alcanzaba un total de $7.318.452 por persona.

Las alternativas con escalas resultaban más económicas. En el caso de LATAM, se encontraron opciones desde unos $2,5 millones ida y vuelta, aunque es necesario revisar la duración de los trayectos, las conexiones y las condiciones del equipaje antes de comprar.

A esos gastos habrá que sumar la entrada al estadio, los traslados internos, las comidas y cualquier otro consumo durante la estadía en Colombia. Por eso, el presupuesto final puede superar ampliamente el costo inicial del paquete.

La fiebre por Boca también mueve al turismo

El fenómeno vuelve a mostrar el impacto que genera Boca en el turismo deportivo. La confirmación de una final internacional concentra la demanda en fechas específicas y reduce el margen para encontrar tarifas económicas.

Desde el sector turístico recomiendan comparar opciones y evaluar paquetes que combinen distintos servicios, ya que pueden representar un ahorro frente a la contratación por separado. Sin embargo, los hinchas también deben prestar atención a las escalas y a los tiempos de conexión para evitar contratiempos.

Con más de tres semanas por delante para la definición, la expectativa crece y los simpatizantes empiezan a organizar el viaje. La ilusión de ver a Boca campeón en Colombia tiene un precio: por ahora, los paquetes arrancan en torno a los $2,45 millones y los vuelos pueden superar los $7 millones, sin contar la entrada ni los gastos diarios.