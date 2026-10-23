Boca publicó un video que ilusiona a todos los hinchas: el jugador que está de regreso

Aranda ya trabaja con pelota y apunta a quedar disponible para la definición de la Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Tomás Aranda volvió a quedar en el centro de la escena en Boca . El club publicó un video de su recuperación en el Predio de Ezeiza y las imágenes alimentaron la expectativa de los hinchas, que empiezan a pensar en una posible vuelta antes de la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro .

El juvenil de 19 años sufrió una fractura de peroné a fines de agosto y fue operado el 27 de ese mes. Desde entonces atraviesa una rehabilitación que viene evolucionando de manera favorable. En los últimos días comenzó a realizar trabajos cada vez más exigentes en campo y ya incorporó ejercicios con pelota , una etapa importante dentro del proceso para volver a competir.

El video difundido por Boca muestra justamente ese avance. Aranda aparece corriendo, cambiando de dirección y participando de distintos trabajos técnicos, además de tener contacto con la pelota. No se trata de su primer entrenamiento de este tipo: el enganche ya venía sumando tareas con balón desde hace algunos días, aunque todavía lo hace dentro de un plan diferenciado y bajo seguimiento permanente.

La publicación generó repercusión porque la final de la Sudamericana está programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, y en el club ya no descartan por completo que pueda llegar en condiciones de estar disponible. Los tiempos son ajustados y la prioridad sigue siendo evitar cualquier apuro que pueda comprometer la recuperación.

Cuándo podría volver a jugar Aranda en Boca

El próximo paso importante será su reincorporación progresiva a los entrenamientos con el plantel. Una vez que pueda trabajar con normalidad junto a sus compañeros, necesitará recuperar ritmo futbolístico y responder a las cargas antes de que Rodolfo Arruabarrena pueda considerarlo para una convocatoria oficial.

Por ese motivo, hoy no existe una fecha concreta para su vuelta. La evolución de las próximas semanas será determinante y el cuerpo médico irá evaluando cómo responde la zona operada después de cada incremento en la intensidad. La final ante Atlético Mineiro funciona como objetivo, pero no como un plazo que Boca esté dispuesto a forzar.

Aranda había ganado protagonismo antes de lesionarse y su ausencia obligó al club a buscar alternativas durante una etapa decisiva de la temporada. Su recuperación también cobra relevancia porque Boca afronta el tramo final del Torneo Clausura y tiene por delante la definición continental, donde intentará volver a conquistar un título internacional.

El Xeneize sigue además la evolución de Adam Bareiro y Tomás Belmonte, otros dos futbolistas que se encuentran recuperándose de distintas lesiones. Los tres vienen mostrando avances, aunque el criterio del cuerpo técnico es similar: ninguno será apurado únicamente por la cercanía de la final.

En el caso de Aranda, las señales son positivas. Haber vuelto al campo y trabajar con pelota representa un avance importante después de la cirugía, pero todavía quedan etapas antes del alta competitiva. Si logra reincorporarse al grupo durante las próximas semanas y acumular entrenamientos completos, podría empezar a ser evaluado para sumar minutos oficiales.

El video publicado por Boca, entonces, no confirma su regreso, pero sí muestra que la recuperación entró en una fase mucho más avanzada. A menos de un mes de la definición en Colombia, los hinchas empiezan a mirar el calendario con otra expectativa.