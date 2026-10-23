"Atlético Mineiro es más equipo": un ex Real Madrid le bajó el precio a Boca para la final de Sudamericana

Una exfigura que supo jugar con Beckham en el equipo español fue contundente al analizar lo que puede suceder en la final.

Boca volvió a la final de una copa internacional, algo que no lograba desde 2023 cuando cayó ante Fluminense por Libertadores, y llega en un buen presente hasta el momento a pesar de que todo puede cambiar entendiendo que resta poco menos de un mes para la fecha en la que se realizará el partido definitorio. Las predicciones son fuertes: se espera un fuerte partido ante Atlético Mineiro de Brasil , equipo dirigido por Eduardo Domínguez, figura que elogió al xeneize tras conseguir el pase a la final.

En torno a este duelo que se presenta como una dura batalla, hay un sinfín de fanáticos del fútbol mundial que ya empiezan a develar posibilidades sobre lo que puede llegar a pasar en ese partido. Tanto es así que una exfigura del Real Madrid se animó a dar una fuerte opinión sobre el partido, en el que le bajó el precio al elenco xeneize.

"El Galo jugó con el resultado bajo el brazo. Supo jugar el partido. Lógico que no precisaba haber sufrido como sufrió en el final del juego allí; estuvo la cuestión de la expulsión, y eso complica realmente. El Galo, en el contraataque, tuvo la oportunidad también de poder hacer su gol; podría haber forzado un poquito más, como sucedió aquí en Brasil jugando en su casa”. Quién lanzó ese análisis sobre el presente de ambos equipos fue Cicinho , el ex lateral derecho brasileño que pasó por el merengue, Roma y Villarreal , entre otros clubes de la elite. Luego, fue explosivo.

En su relato, sumó contundencia a su cierre: “Pero así, valió por la clasificación y ahora tendrá que disputar la final contra Boca, que va a ser un gran adversario también; pero Atlético Mineiro es mucho más equipo que Boca“.

Boca y Estudiantes, atentos: cómo y cuándo juegan las finales de Sudamericana y Libertadores

Argentina volvió a tener representantes en las finales de las copas internacionales de Sudamérica en un mismo año, una situación que no se daba desde 2019 cuando River jugaba la instancia final de la Copa Libertadores y Colón era protagonista de la definición por la Copa Sudamericana. Este año, ambos certámenes tendrán equipos nacionales en las finales.

Hace algunos días Boca terminó de meterse en la final de Sudamericana luego de vencer a Vasco da Gama por 3-1 en el Maracaná, por lo que estará en la final frente al Atlético Mineiro del entrenador Eduardo Domínguez, quien palpitó la final en las últimas horas. Por su parte, Estudiantes de La Plata venció en los penales al gigante Flamengo de Brasil y tuvo su propio maracanazo para meterse en la final del torneo sudamericano más importante. Ambos ya tienen días y lugares confirmados para las finales.

La info sobre la definición de la Copa Sudamericana 2026

Boca y Atlético Mineiro jugarán la final a partido único en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. El mismo tendrá lugar el sábado 21 de noviembre del corriente año.

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026.

Sábado 21 de noviembre de 2026. Horario: A confirmar (como referencia, en ediciones anteriores comenzó a las 17:00 de Argentina).

A confirmar (como referencia, en ediciones anteriores comenzó a las 17:00 de Argentina). Sede: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia. Finalistas: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro.

Boca Juniors vs. Atlético Mineiro. Transmisión: ESPN y Disney+ Plan Premium / D Sports.

Cómo se define la Copa Libertadores 2026

Estudiantes de La Plata se cruzará con Palmeiras de Brasil en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, el próximo sábado 28 de noviembre, siete días más tarde de la definición que tendrá la Sudamericana. El horario aún está por confirmarse.

Fecha: Sábado 28 de noviembre de 2026.

Sábado 28 de noviembre de 2026. Horario: A confirmar (referencia previa a las 18:00 de Argentina).

A confirmar (referencia previa a las 18:00 de Argentina). Sede: Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Finalistas: Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras.

Estudiantes de La Plata vs. Palmeiras. Transmisión: ESPN y Fox Sports.

Ambas definiciones de las copas internacionales serán a partido único, por lo que en caso de igualdad en el marcador habrá penales.