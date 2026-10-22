Eduardo Domínguez palpitó la final contra Boca por Sudamericana y sorprendió: "Sabemos el poderío que tienen"

El entrenador de Atlético Mineiro habló tras conseguir el pase a la final del certamen internacional. La cautelosa declaración y la preocupación que tiene previo al partido.

Boca logró la heroica ante Vasco da Gama en el Maracaná con un 3-1 que lo metió en la final de la Copa Sudamericana, una instancia en el plano internacional que desde hace tiempo buscaba. Se metió en la final y un día más tarde se conoció el rival: será Atlético Mineiro, el equipo de Eduardo Domínguez que superó a Montevideo City Torque por 3-2 en el global.

A sabiendas del rival que tendrá en frente en la final programada para el 21 de noviembre en Barranquilla, con horario a confirmar, el entrenador que sonó en más de una oportunidad para asumir en el elenco de La Ribera palpitó la final entre dos clubes de peso en el continente.

"Estamos muy contentos de jugar una final y de llegar bien. Llegamos bien de la cabeza sobre todo. Sabemos el poderío que tiene Boca , en mi país y en el continente", dijo en su relato el barba Domínguez.

Por otra parte, le dedicó un rato de sus declaraciones al crecimiento que tuvo el equipo tras la llegada del entrenador Rodolfo Arruabarrena: "Tiene un nuevo entrenador, se sienten mucho más fuertes y están en un buen momento, peleando el torneo argentino (Clausura), la Copa Argentina... Hay que tener el respeto que hay que tener, pero estamos enfocados en lo que podemos hacer. Lo que puedan hacer ellos, problema de ellos; nosotros tenemos que estar enfocados en nosotros".

"Tenemos tiempo para comenzar a trabajar, tenemos muchos partidos por delante para estar pensando ahora en la final", agregó el entrenador de último paso por Estudiantes de La Plata, quien jugará este jueves ante Flamengo para intentar pasar a la final de la Copa Libertadores.

Cabe recordar que Domínguez sabe lo que es llegar a la final del segundo torneo más prestigioso del continente. Fue subcampeón en 2015 con Huracán, tras una final en la que perdió ante Independiente Santa Fe de Colombia.

"En la final tenemos que enfocarnos el 21 de noviembre, no antes. Ahora tenemos que preparar el partido contra Flamengo por el torneo (26/10). Es un rival que ya conocemos todos cómo juega. Vamos a ir partido a partido porque enfrente tenemos también la semifinal de la Copa de Brasil y es muy importante para nosotros", sostuvo mostrando cautela.

Domínguez supo ganarle dos partidos definitorios a Boca en su carrera: un 3-2 en las semifinales de la Copa Argentina 2023 con Estudiantes y una definición en la tanda de penales tras empatar 1-1 en las semifinales de la Copa de la Liga Profesional 2024.

El camino de Boca a la final de la Copa Sudamericana

Boca cayó en la Sudamericana tras quedar eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores con Claudio Úbeda como entrenador. Por esto, tuvo que jugar los playoffs de 16avos de final ante O'Higgins, pasando por penales.

En los octavos de final, le dio una paliza a Recoleta, ganando la ida en La Bombonera por 3-1 y goleando en la vuelta en Paraguay por 4-0. En los cuartos, piso firme contra San Pablo, logrando la victoria por 1-0 de local y empatando en el Morumbí para meterse entre los cuatro mejores.

Por último, en la semifinal ante Vasco Da Gama, revirtió el 1-0 en contra en su cancha, plantándose en el Maracaná, sin su capitán de titular y triunfó por 3-1 para ganar su boleto a Barranquilla.

Las palabras de Arruabarrena tras la clasificación a la final de la Sudamericana

"Los protagonistas son los jugadores, si no están convencidos de nuestro trabajo, es imposible. Tengo un grupo de jugadores inteligentes que quieren hacer historia", mencionó Arruabarrena en conferencia de prensa, elogiando a su equipo.

Sobre la decisión de que no juegue Paredes de titular: "Para Lea fue difícil la semana , por todo lo que se habrá comentado, el resultado tal vez me da la razón pero no la tengo, fue una decisión difícil, entendí que era el momento idóneo para entrar el segundo tiempo con un trajín del rival con más cansancio, lo importante es que no sintió nada. Hemos charlado bastante, es un capitán, líder y lo demostró hoy".

Al final, el Vasco dejó un mensaje contundente sobre la seguidilla que tiene en el semestre: "No hemos conseguido nada, llegamos a una final, es importante. Ya tendremos tiempo de pensar en ella, ahora pensar en Independiente".