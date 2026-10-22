Estudiantes de La Plata va en busca de la final de la Copa Libertadores: horario, formaciones y dónde verlo

El Pincha tendrá un duelo duro ante Flamengo de Brasil para ver quién se mete en el partido final del máximo trofeo sudamericano, que ya tiene a un equipo confirmado.

Estudiantes de La Plata quiere hacer historia, dar el golpe en el Maracaná para poder meterse en una nueva final de la Copa Libertadores, el máximo trofeo a nivel sudamericano. Este jueves visitará a Flamengo por la revancha de las semifinales para intentar clasificar a la final que se disputará el sábado 28 de noviembre en el estadio Centenario de Uruguay.

El pincha llega al mítico estadio, donde Boca consiguió el pase a la final de la Sudamericana hace tan solo dos días, con un buen resultado tras el empate sin goles en UNO, donde el club podría haber conseguido algo más, y el permiso para utilizar a un nuevo refuerzo en el equipo . Ante el poderío del club brasileño, se trata de un resultado que le da esperanza para la definición.

El partido está programado para este jueves en el Estadio Maracaná a partir de las 21.30 (huso de Argentina). El mismo será transmitido por la pantalla de Fox Sports y Telefe, sumado a la transmisión online vía streaming de la plataforma Disney + .

Cómo fueron los últimos partidos de Flamengo

Bahía 0 - 3 Flamengo (Brasileirao)

(Brasileirao) Estudiantes 0 - 0 Flamengo (Copa Libertadores)

(Copa Libertadores) Flamengo 1 - 0 Fluminense (Brasileirao)

1 - 0 Fluminense (Brasileirao) Santos 2 - 2 Flamengo (Brasileirao)

(Brasileirao) Flamengo 2 - 1 RB Bragantino (Brasileirao)

Los últimos partidos de Estudiantes

Estudiantes 1 - 2 San Lorenzo (Torneo Clausura)

1 - 2 San Lorenzo (Torneo Clausura) Estudiantes 0 - 0 Flamengo (Copa Libertadores)

0 - 0 Flamengo (Copa Libertadores) Central Córdoba (SdE) 2 - 2 Estudiantes (Torneo Clausura)

(Torneo Clausura) Estudiantes 3 - 0 Gimnasia de Mendoza (Torneo Clausura)

3 - 0 Gimnasia de Mendoza (Torneo Clausura) Platense 1 - 0 Estudiantes (Copa Argentina)

Probable formación de Flamengo

Formación: Agustín Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Plata, Carrascal o De Arrascaeta, Samuel Lino; Pedro o Bruno Henrique. DT: Leonardo Jardim.

La probable formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Eros Mancuso, Marcos Rojo, Leandro González Pírez, Tomás Palacios; Baltasar Rodriguez, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos; Joaquín Correa/Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Los datos principales

Hora: 21.30

21.30 Estadio: Maracaná

Maracaná TV: Telefe, Fox Sports y Disney +

Telefe, Fox Sports y Disney + Árbitro: Gustavo Tejera

Palmeiras, el rival que tendrá el ganador de Flamengo-Estudiantes

Palmeiras sufrió durante el encuentro ante Fluminense pero terminó saliendo victorioso en la tanda de penales, instancia definitoria donde terminó ganando por 5-3 luego de haber sido derrotado 1-0 en los 90 minutos (2-2 en el global). Ganó la serie y se metió en una nueva final del prestigioso certamen.

Una vez confirmado el resultado que le dio el pase a la final, el entrenador del verdao Abel Ferreira hizo declaraciones: "Mi única preferencia es que Palmeiras esté ahí. No elegimos rivales", dijo y luego agregó: "Parece fácil, pero normalizamos algo extremadamente difícil: llegar a la final de la Libertadores".

"Están viendo que no me dejo llevar por toda esa euforia, ¿verdad? Es porque, en un club del tamaño de Palmeiras, las expectativas que ponen sobre uno son enormes", sumó más tarde. Cabe recordar que Ferreira disputó siete ediciones de la Libertadores, alcanzando seis semifinales y cuatro finales: fue campeón en 2020 y 2021 (contra Santos y luego frente a Flamengo) mientras que en 2025 fue víctima del Fla.