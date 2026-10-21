Estudiantes de La Plata suma un refuerzo clave en busca de la final de la Libertadores

El TAS habilitó a Marcos Rojo para la revancha ante Flamengo y Alexander Medina podrá contar con el defensor en el Maracaná.

Estudiantes de La Plata enfrenta a Flamengo en el partido de vuelta por las semifinales.

Estudiantes de La Plata recibió una noticia clave en la previa de la revancha ante Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores . El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló a favor del club y habilitó a Marcos Rojo , que podrá estar disponible para el partido de este jueves en el Maracaná después de haber quedado afuera del encuentro de ida por un conflicto con su inscripción.

La situación del defensor había generado incertidumbre desde su regreso a Estudiantes . Tras su salida de Racing y su vuelta al club, la institución consiguió la autorización de la AFA para inscribirlo, pero la Conmebol rechazó inicialmente su habilitación para la competencia internacional. Frente a esa decisión, el Pincha recurrió al TAS con la intención de revertir la medida.

El reclamo finalmente prosperó y el organismo le dio la razón a Estudiantes. De esta manera, Alexander Medina podrá contar con Rojo para un partido decisivo, aunque todavía deberá resolver si lo incluye desde el arranque o si espera su oportunidad en el banco de suplentes.

La habilitación llega en un momento importante para el equipo platense. La serie está completamente abierta después del 0-0 disputado en La Plata y la revancha se jugará este jueves desde las 21.30 en el Maracaná. Una victoria en los 90 minutos depositará al Pincha en la final, mientras que una nueva igualdad llevará la definición a los penales.

La presencia de Rojo representa una alternativa de peso para una defensa que tendrá que sostener uno de los partidos más exigentes del año. Por experiencia, recorrido internacional y conocimiento de este tipo de escenarios, el zaguero aparece como una opción de jerarquía para afrontar la presión que supone visitar a Flamengo en Río de Janeiro.

El regreso de Marcos Rojo y una semana clave

Rojo volvió a Estudiantes después de su salida de Racing, en una operación que estuvo acompañada por varias complicaciones administrativas. El club platense avanzó con su inscripción a nivel local, pero la habilitación internacional quedó pendiente hasta la resolución del TAS.

El fallo favorable modifica ahora el panorama deportivo. Medina suma una pieza que no había podido utilizar en la ida y gana una opción más para definir la estructura defensiva con la que buscará la clasificación en Brasil.

Estudiantes llega, de todos modos, con una racha irregular. Ganó apenas uno de sus últimos siete partidos entre todas las competencias. En ese tramo perdió 2-1 con Lanús por el Torneo Clausura, quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer 1-0 con Platense, perdió 3-1 ante Rosario Central en la Supercopa Internacional, venció 3-0 a Gimnasia de Mendoza, empató 2-2 con Central Córdoba, igualó sin goles con Flamengo y cayó 2-1 frente a San Lorenzo.

Ese presente le agrega tensión a una serie que puede marcar la temporada. El empate de la ida dejó todo abierto y obliga al Pincha a realizar un partido de máxima concentración en el Maracaná.

Con la habilitación de Rojo, Estudiantes suma una alternativa que hasta hace horas no tenía. El defensor quedó formalmente disponible y la decisión final pasará por el cuerpo técnico. En una semifinal cerrada y sin margen para el error, su aparición puede transformarse en un factor importante para intentar conseguir el pase a la final de la Libertadores.