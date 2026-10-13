La vieja declaración del presidente de River sobre Verón: "Todo lo que hace y dice genera desconfianza"

Stefano Di Carlo tenía una relación distante con el dirigente de Estudiantes, que ahora es un aliado político contra la AFA.

La reunión de Stefano Di Carlo, presidente de River , con su par de Estudiantes de La Plata , Juan Sebastián Verón , generó un fuerte impacto en las redes sociales, por el impacto que puede significar este cónclave como una alianza política contra la AFA .

Sin embargo, esta reunión trajo a la jugada viejas declaraciones de Di Carlo , cuando en febrero de 2025 todavía se desempeñaba como secretario general del Millonario bajo la gestión de Jorge Brito.

"Todo lo que dice y hace Verón genera desconfianza. Lo saben los hinchas de todos los equipos", había declarado el actual presidente de River sobre el dirigente del Pincha, en el marco de la negociación por el futbolista Sebastián Driussi , que en ese entonces jugaba en el Austin FC de la MLS y estaba en tratativas para volver al Millonario, cuando Estudiantes se metió en el medio, intentando llevarse al delantero.

"TODO LO QUE HACE Y DICE VERÓN GENERA DESCONFIANZA" Así declaraba hace no mucho tiempo, el joven Di Carlo sobre el presidente "pincha". pic.twitter.com/Jq7UMLFOdZ — LR - La Redacción (@LaRedaccioncom) October 13, 2026

Esta disputa entre clubes había llevado a Verón a hacer una fuerte declaración contra el por entonces presidente de River: "Brito dijo que nos prestan plata… No está mal un préstamo, no tiene que molestarle. Él maneja un banco, ha prestado un montón de plata toda su vida, no debería molestarle tanto esa parte. Si bien el banco lo heredó del padre, no es de él, hoy lo maneja".

"Juan Sebastián Verón":

Por su respuesta a las declaraciones de Jorge Brito pic.twitter.com/9XblHppiXy — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) January 17, 2025

River y Estudiantes se unen para mejorar el fútbol argentino

Los presidentes de River Plate y Estudiantes de La Plata dieron a conocer un movimiento impactante para el escenario de la política del fútbol argentino: lanzaron una “mesa permanente de trabajo para el desarrollo y la mejora” del fútbol argentino. La reunión se dio en las oficinas del Monumental.

El comunicado que emitieron ambas entidades en conjunto en redes sociales planteó: “El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis, intercambio de ideas y elaboración de propuestas para contribuir al desarrollo y la mejora del fútbol argentino”.

Según detallaron, los responsables dirigenciales del Millonario y el Pincha “compartieron documentos, diagnósticos y distintas perspectivas sobre los principales desafíos que atraviesa el fútbol nacional”. En esa reunión, “coincidieron en la importancia de generar ámbitos de trabajo entre los clubes que permitan abordar esas discusiones con profundidad, responsabilidad y una mirada de largo plazo”.

COMUNICADO DE RIVER Y ESTUDIANTES TRAS LA REUNIÓN VERÓN - DI CARLO



"El Club Estudiantes de La Plata y el Club Atlético River Plate mantuvieron este martes una primera reunión de trabajo institucional, con el objetivo de comenzar a desarrollar una agenda común de análisis,… pic.twitter.com/OtvABWK7N0 — Diario Olé (@DiarioOle) October 13, 2026

“En ese marco, compartieron la necesidad de trabajar en la generación de nuevos y mayores ingresos que permitan fortalecer económica y patrimonialmente a las instituciones, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro y con el rol de los clubes como espacios fundamentales de formación, contención y desarrollo de los más jóvenes”, señalaron en el documento que difundieron.

"River Plate y Estudiantes comparten la convicción de que los clubes, como protagonistas centrales del fútbol argentino, tienen la responsabilidad de contribuir activamente a su fortalecimiento y de generar espacios de diálogo que permitan pensar colectivamente su futuro", finalizó el comunicado en conjunto entre ambas instituciones.