Todavía no terminó el año, pero el Millo se mueve en el mercado de pases para la próxima temporada.

River está pensando en un plantel estelar para la temporada de 2027, con refuerzos de lujo con los que brindará darle un apoyo importante a jugadores de la talla de Ángel Correa, Thiago Almada, Nicolás Otamendi, entre otras figuras con las que ya cuenta. Avanza con diálogos para romper el mercado: ya se comunicó con el agente de una figura mundial , quiere a un central zurdo que brilla en el fútbol argentino y también quiere cerrar a un delantero que llegó a sonar en Boca.

Lo cierto es que más allá de que tiene jugadores de renombre importante, el millonario no consigue ser un equipo goleador. Sus delanteros, como Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, entre otros jugadores, no están pasando por el mejor momento y esa cuota goleadora no aparece. Es por eso que ahora va a la carga por un delantero que fue pretendido por el elenco de La Ribera.

Según dio a conocer el medio Bolavip, River ya abrió conversaciones por el paraguayo Alex Arce, quien atraviesa un gran presente con Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo de buena actualidad que enfrentará este miércoles a Boca por el Torneo Clausura.

Con la camiseta de La Lepra mendocina, la cual volvió a vestir en 2025 para su segunda etapa, suma 84 partidos en los que anotó 52 goles y colaboró con seis asistencias. En 2026 disputó 34 encuentros y marcó 20 tantos. Más allá de su camino por el club mendocino, vistió la camiseta de Cerro Porteño, Rubio Ñu, Ameliano y Liga de Quito, y también defiende la camiseta de la Selección paraguaya.

En el partido que terminó en victoria por 3-1 para el millonario sobre La Lepra mendocina por el torneo de Primera División, el delantero convirtió el tanto en el Monumental para descontar en el marcador.

ARCE DESCONTÓ PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA



El delantero paraguayo metió un gran cabezazo para ponerse a tiro en el resultado



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River tendría negociaciones avanzadas con un central zurdo del fútbol argentino

A pesar de seguir en competencia en el Torneo Clausura, la dirigencia de River ya piensa en el año 2027 y empieza a entablar negociaciones para el mercado de pases, con la intención de reforzar la defensa, uno de los puntos flojos de la temporada.

El periodista Germán García Grova, que se especializa en mercado de pases, manifestó en sus redes sociales que el Millonario tiene negociaciones avanzadas para incorporar un central zurdo del fútbol argentino. Se trata de Tomás Palacios, actualmente en Estudiantes de La Plata.

Su pase, sin embargo, pertenece al Inter de Milán, equipo con el que River ya se habría puesto en contacto, con el visto bueno del defensor de 23 años, que inició su carrera en Talleres de Córdoba, y fue una de las piezas fundamentales del Pincha en esta temporada, aunque perdió terreno con la llegada de Marcos Rojo.

[EXCLUSIVO} #River tiene negociaciones avanzadas por Tomás Palacios



#River buscará adquirir de manera definitiva al central zurdo de 23 años



El Sábado sería su último partido en #EDLP



El futbolista prestó conformidad para que avancen las tratativas con #Inter pic.twitter.com/fC4Y0FGiFa — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026

La zaga central es una de las zonas que busca reforzar el Millonario, por el bajo nivel de Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, y entendiendo que Nicolás Otamendi está en la última etapa de su carrera. Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors, es otro de los grandes apuntados, y se podría facilitar la transferencia por la difícil situación económica del Bicho.

El nuevo método de scouting de River

Otra de las noticias que sacudió el mundo River, es que el director deportivo español, Pablo Longoria, planea un cambio en la estrategia de scouting del club, con el fin de potenciar el plantel con la detección de talentos, además de buscar oportunidades que sean redituables para la economía de la institución.

El proyecto tiene como objetivo principal traer jugadores menores a 19 años que realicen la última etapa de su formación como futbolistas en el Millonario, y se adapten a la metodología y valores del club. No todos se incorporarán al plantel de primera, sino que algunos se irán en calidad de cedidos para sumar minutos y otros trabajarán con la reserva.

Mauro Coronel es uno de los primeros apuntados por Longoria: es un central diestro de 18 años que juega en Nacional de Paraguay, club que estaría buscando una salida redituable para el jugador.

El marcador central, que mide 1,87 ya fue convocado para la selección paraguaya por el técnico argentino Gustavo Alfaro, y en el país aseguran que es uno de los proyectos más grandes a nivel defensivo.