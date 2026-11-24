River prepara un bombazo para 2027. En medio de un año lleno de incertidumbre, peleando solo por el Torneo Clausura en donde enfrentará a Instituto en condición de visitante y con un rendimiento irregular a pesar de sus figuras, la comisión directiva trabaja para concretar refuerzos de cara a la próxima temporada.

Este martes por la mañana, el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, dio a conocer que gente del millonario mantuvo un encuentro presencial con el equipo de trabajo de una figura de nivel mundial que ataja en la Selección de su país.

Según informó el periodista en sus redes sociales, "River avanza por Yassine Bounou". Entre las revelaciones que hizo en su posteo, contó que efectivamente "se dio una reunión presencial en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero".

En su relato, contó que la charla están orientadas para desarrollar "una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con Al Hilal". Más allá de estas revelaciones, no trascendieron más detalles del encuentro ni tampoco se hizo oficial desde las partes.

{EXCLUSIVO} #River avanza por Yassine Bounou



Se dio una reunión PRESENCIAL en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero.



Se apunta a una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con #AlHilal



… pic.twitter.com/nSw0rLXwDK — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026

Cabe recordar que el marroquí que disputó el Mundial 2026 con su selección, es un confeso hincha del millonario y hace algunas semanas le habría confirmado al club que tiene interés de jugar en el club. En medio está la situación de Santiago Beltrán, quien aún no renovó contrato y tiene sobre él el interés de distintos clubes de Europa.

Instituto define en que cancha recibirá a River por los cuartos de final del Clausura

Instituto de Córdoba venció por 2 a 1 a Huracán el domingo por la noche en el Mario Alberto Kempes y enfrentará a River Plate en los cuartos de final del Torneo Clausura. Como la Gloria fue el mejor equipo de la fase regular junto a Rosario Central (ambos terminaron con 34 puntos), tendrá el privilegio de ser local en este cruce. Sin embargo, por estas horas aún no está definido en que estadio se jugará el partido.

La idea de Instituto no es disputar este partido en el Kempes como lo hizo en octavos sino en su propia cancha, el Monumental Presidente Perón, en el barrio de Alta Córdoba. Sin embargo, tras la victoria frente al Globo, el presidente de la Gloria, Juan Manuel Cavagliatto, habló y dejó en claro que primero deben revisar cómo se encuentra el campo de juego del estadio, que fue utilizado para un recital de María Becerra, razón que llevó a que enfrentaran a Huracán en el Kempes y no ahí.

"Tenemos que ver cómo quedó el campo de juego después del recital. No voy a dar declaraciones de eso; mañana vamos a evaluar. Mañana (por este lunes) me junto con los ingenieros, como habíamos quedado, que terminan de levantar el escenario, y vamos a evaluarlo", expresó el máximo mandatario de La Gloria, que había estado en Barranquilla junto a Claudio Chiqui Tapia para la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro y que regresó a tiempo para este partido ante Huracán.

"Todavía no levantaron el piso. No sabemos cómo quedó. Mañana vamos a evaluarlo y vamos a ver dónde jugamos", agregó con respecto al motivo por el cuál aún hay dudas acerca de donde se jugará el partido que definiría la temporada de uno y otro equipo.

La palabra del director técnico del equipo cordobés

Diego el Traductor Flores, técnico de Instituto de Córdoba, dijo post partido contra Huracán que estaba seguro de que el cruce ante River Plate será en el Monumental Presidente Perón: "Tengo entendido al 100 por 100 que vamos a jugarlo en Alta Córdoba". Aunque el DT es palabra autorizada, las declaraciones del presidente del club cordobés aún dejan dudas acerca del caso.

Aún debe confirmarse el día y el horario del partido que disputarán La Gloria y el Millonario, pero los cuartos de final del Clausura están previstos para este fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

Por otro lado, Juan Manuel Cavagliatto también se refirió al estado de Alex Luna y Jeremías Lázaro, figuras del equipo, que debieron ser reemplazados en la primera mitad por molestias físicas: " Les vamos a hacer estudios, no soy médico así que me voy a reservar hasta que ahora en un par de minutos les hagamos la resonancia correspondiente para que nos den los diagnósticos".

Luna, por su parte, post partido, señaló que sintió "un pinchazo" pero que espera expectante los estudios para conocer su diagnóstico. Otro detalle que siguen atentos en Córdoba, además de la definición sobre donde ejercerán la localía ante River.