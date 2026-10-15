¿Qué hace el presidente de Instituto en FIFA con el Chiqui Tapia, Domínguez e Infantino?

¿Qué hace Juan Manuel Cavagliatto , presidente de Instituto, en una reunión de la FIFA junto a Claudio “Chiqui” Tapia , Alejandro Domínguez y Gianni Infantino ? La foto tomada en Zúrich, Suiza, no es una simple postal protocolar: expone el lugar que el dirigente cordobés viene ganando dentro de la estructura política del fútbol argentino y su cercanía con la conducción de la AFA.

Cavagliatto viajó como parte de la comitiva encabezada por Tapia y participó de encuentros vinculados con la planificación del calendario de competencias de la Conmebol para el ciclo 2027-2028.

Este jueves se desarrolla una nueva sesión del Consejo de la FIFA, en la que también se abordan cuestiones institucionales y de organización del fútbol internacional.

En Zúrich, Suiza, a la espera de una nueva sesión del Consejo de la FIFA.Gracias, querido presidente Gianni Infantino, por la bienvenida. https://t.co/3SMjLH3HMe — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) October 14, 2026

El presidente de Instituto, además, es vocal suplente del Comité Ejecutivo de la AFA y ya había acompañado a Tapia en reuniones internacionales. Su presencia no es casual: forma parte de un grupo de dirigentes que respalda la conducción actual del fútbol argentino, incluida la defensa del campeonato de Primera División con 30 equipos.

Cerca del poder, lejos de las explicaciones

La cuestión no pasa por cuestionar que un dirigente del interior participe de reuniones internacionales. El interrogante es qué representa esa cercanía y qué beneficios concretos obtiene su club en el fútbol argentino. Hasta ahora, no se informó que Cavagliatto haya tenido una función específica en la reunión de Zúrich ni qué propuestas impulsó personalmente.

Mientras tanto, Instituto aparece en el centro de una discusión incómoda por los arbitrajes. El equipo cordobés empató 2-2 con Boca en un partido atravesado por reclamos visitantes: el conjunto de la Ribera protestó por posibles infracciones en las jugadas que terminaron en los goles de Fernando Alarcón y Jonathan Galván. El árbitro Leandro Rey Hilfer convalidó ambos tantos y el VAR no modificó las decisiones.

No fue la primera controversia alrededor de la Gloria durante el semestre. En el clásico ante Talleres también hubo discusiones por una posible expulsión de Alex Luna, que terminó amonestado, y por la roja a Agustín Álvarez Martínez, sancionada tras la intervención del VAR. Esas decisiones alimentaron el debate sobre el criterio arbitral en los partidos del equipo de Alta Córdoba.

Una foto que abre más preguntas que respuestas

La acumulación de polémicas alimenta la percepción de que Instituto es uno de los equipos más beneficiados por los fallos arbitrales en este tramo del año. Esa valoración no equivale a demostrar un trato preferencial deliberado, pero sí obliga a discutir las decisiones y exigir criterios consistentes para todos los clubes.

Cavagliatto, por su parte, se ha expresado públicamente a favor de sostener los 30 equipos en Primera y mantiene una relación política cercana con Tapia. En ese contexto, la imagen junto a los presidentes de la FIFA y la Conmebol adquiere una dimensión que va más allá de lo institucional.

La pregunta, entonces, no es si el presidente de Instituto puede estar en Zúrich. Puede hacerlo. La pregunta es qué lugar ocupa en esa mesa, qué intereses representa y cómo se garantiza que la cercanía con el poder no se traduzca en ventajas dentro de la cancha. Para despejar esas dudas hacen falta explicaciones, transparencia y arbitrajes que no dejen espacio para sospechas.

Cabe mencionar que Instituto nunca jugó un torneo internacional en toda su historia, racha que se rompería si la Gloria se mantiene en puestos de clasificación a la Sudamericana en la tabla anual como hasta ahora.