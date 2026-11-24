La Gloria recibirá al Millonario en Córdoba en un duelo que definirá a un semifinalista del Torneo Clausura.

Diego "El Traductor" Flores, entrenador de Instituto , le metió picante al duelo que su equipo tendrá contra el conjunto de Leo Ponzio el fin de semana por los cuartos de final del Torneo Clausura: " River no intimida, es fútbol argentino. Creo que en este torneo ellos perdieron 6 partidos y nosotros perdimos 2".

Sin embargo, también admitió que el Millonario es un gran rival : "No ignoramos que es un rival durísimo con mucha jerarquía, pero así como ellos tienen sus armas para ganar el partido nosotros tenemos las nuestras".

"Tenemos la gran ventaja de haber salido primeros y tener la localía", manifestó Flores con la prensa, haciendo un especial énfasis a la importancia de jugar en Córdoba . La Gloria confirmó este martes, a través de sus redes, que jugará como local en el Monumental Pdte. Perón. Lo hizo con un video junto a sus hinchas y el mensaje: "Tranquilos. En el Monumental Pdte. Perón, como siempre".

"RIVER NO INTIMIDA" Diego Flores, DT de Instituto, habló en la previa del partido ante el Millonario por los cuartos de final del Clausura. #PuedePasar pic.twitter.com/7Xy4NXS0X8

Instituto había hecho de local en el Mario Alberto Kempes en algunos encuentros, anteponiendo la venta de entradas para la recaudación. Sin embargo, en esta ocasión hará de local en su estadio, aunque el estado del campo de juego es una de las preocupaciones de la dirigencia, por diferentes shows que tuvieron lugar en las últimas semanas.

En el Torneo Clausura, el equipo del Traductor perdió solo dos partidos y ambos en condición de visitante (contra Vélez y Unión). Por eso, el entrenador aseguró: "Vamos a prepararnos para generar un partido muy bien jugado, con el cuchillo entre los dientes. River va a tener que hacer mucho porque nosotros también vamos a dejar la vida en ese partido".

Una de las ventajas que podría tener River son las bajas en La Gloria: Giuliano Cerato fue expulsado frente a Huracán en los octavos de final, mientras que Jeremías Lázaro y Alex Luna salieron lesionados y se especula que no lograrían recuperarse para el fin de semana.

¡EL TRADUCTOR YA EMPEZÓ A JUGAR EL PARTIDO!



Envalentonado tras quedarse con el primer puesto de la Zona A y conseguir la clasificación a la Copa Sudamericana, Diego Flores calentó la previa del duelo ante River por los cuartos de final del Clausura pic.twitter.com/1EVeXcbPGj — Diario Olé (@DiarioOle) November 24, 2026

El refuerzo que busca River para 2027

Este martes por la mañana, el periodista Germán García Grova, especialista en mercado de pases, dio a conocer que gente del millonario mantuvo un encuentro presencial con el equipo de trabajo de una figura de nivel mundial que ataja en la Selección de su país.

Según informó el periodista en sus redes sociales, "River avanza por Yassine Bounou". Entre las revelaciones que hizo en su posteo, contó que efectivamente "se dio una reunión presencial en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero".

{EXCLUSIVO} #River avanza por Yassine Bounou



Se dio una reunión PRESENCIAL en Madrid entre un dirigente del club y el agente del arquero.



Se apunta a una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con #AlHilal



… pic.twitter.com/nSw0rLXwDK — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) November 24, 2026

En su relato, contó que la charla están orientadas para desarrollar "una negociación para Junio 2027 debido que el entra en su último año de contrato con Al Hilal". Más allá de estas revelaciones, no trascendieron más detalles del encuentro ni tampoco se hizo oficial desde las partes.

Cabe recordar que el marroquí que disputó el Mundial 2026 con su selección, es un confeso hincha del millonario y hace algunas semanas le habría confirmado al club que tiene interés de jugar en el club. En medio está la situación de Santiago Beltrán, quien aún no renovó contrato y tiene sobre él el interés de distintos clubes de Europa.