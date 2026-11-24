Carlos Tevez tendrá su partido despedida el próximo domingo 20 de diciembre en La Bombonera . Luego de confirmar a varios de los invitados que tendrá el evento, la organización dio a conocer la información acerca de la venta de entradas.

La venta de entradas para la despedida de Carlos Tevez se realizará a través de apache.fantixtickets.com y se divide en dos etapas diferenciadas por el medio de pago. El miércoles 25 de noviembre, desde las 12, se pondrá a disposición la preventa exclusiva BBVA Mastercard, la cual durará hasta el jueves 26 de noviembre a las 23:59 o hasta agotar las siete mil entradas asignadas. Sólo se podrán comprar con tarjetas de crédito Mástercard emitidas por BBVA Argentina mediante Modo. No será posible la adquisición de los tickets con tarjetas de débito.

El viernes 27 de noviembre, también a las 12, comenzará la venta general, sujeta a disponibilidad de stock. Se acepta MODO y Mercado Pago con crédito, débito o dinero en cuenta, y mantiene las seis cuotas sin interés con tarjetas de crédito Mastercard de BBVA Argentina a través de MODO sobre ticket y cargo por servicio. En ambos casos, cada usuario podrá comprar hasta cuatro entradas. Los precios aún no han sido confirmados.

Una vez confirmada la transacción, los tickets llegan dentro de las 24 horas a la aplicación oficial ADIOS APACHE. Allí se debe ingresar con el mismo correo electrónico usado en la compra y se admite una única sesión activa por usuario a la vez. La app también permite transferir entradas a otra persona hasta el inicio del partido, siempre que no hayan sido utilizadas y con conexión a internet. Una vez que el destinatario acepta la transferencia, la operación no puede revertirse.

La fuerte revelación de Carlos Tevez acerca de sus inicios en el fútbol

En su nuevo rol como entrevistador, el histórico ex capitán de Los Pumas, Agustín Creevy, habló con Carlos Tevez y le preguntó cómo fue su infancia. Durante la charla, el Apache hizo una revelación sobre sus amigos y recordó los duros momentos que atravesó en el barrio. Además, el ex futbolista destacó la importancia que tuvo su entorno para mantenerlo alejado de los problemas en Fuerte Apache.

“Nunca me metí en líos y nunca me dejaron. Los pibes no me dejaron”, recordó el Apache al referirse al grupo de amigos con el que creció. Sin embargo, detrás de ese recuerdo también apareció una realidad dolorosa: “Casi todo el grupo de amigos con los que me he criado en el barrio, la mayoría están muertos”. También recordó la figura de su padre y el respeto que imponía dentro del barrio: “Mi viejo trabajaba mucho y era respetado”. “Antes, si se veía que era laburante y buen tipo, se respetaba muchísimo, no se metía la gente. Se cuidaba la gente en el barrio”, sostuvo.

“Si alguien era chorro y quería afanar, jugátela afuera, nada de ir a robar en el barrio”, recordó. Para el exfutbolista, esa realidad se modificó con el paso de los años. “Hoy los códigos cambiaron”, afirmó. Tevez también se refirió a la situación actual de los jóvenes en el barrio. “El tema de la droga era diferente. Hoy los pibes están perdidos”, expresó. “Cuando voy, los conozco. Cuando veo el pibe que está re loco, conocí al padre y al abuelo. Te duele. Es la realidad”, cerró.