El exjugador y actual comentarista de ESPN opinó sobre la forma en la que el xeneize logró la copa el sábado y lo que viene.

La consagración en la Copa Sudamericana puede representar mucho más que un nuevo título para Boca. Al menos así lo entiende Diego Latorre , quien analizó el presente del equipo en el programa F90 de ESPN y dejó una mirada optimista sobre el futuro del Xeneize. Para el exdelantero, el rendimiento colectivo y la manera en que consiguió imponerse en la final son señales de que puede estar comenzando un nuevo ciclo futbolístico.

“Da la sensación, por lo que veo y por la firmeza que muestra el equipo, que es el principio de un ciclo. Eso me transmitió el partido” , sostuvo Latorre. En su análisis, destacó especialmente la personalidad que mostró Boca en un encuentro que, por el contexto que atravesaba el club, tenía una exigencia particular.

El comentarista consideró que la importancia de la conquista no debe medirse únicamente por la cantidad de trofeos que acumula la institución. “Si bien este título parece un pequeño renglón en la historia de Boca, con la cantidad de títulos que tiene, yo creo que el valor te lo da la circunstancia”, explicó.

Para graficar su argumento, utilizó una comparación: “No es lo mismo una botella en el desierto que en el kiosco de la esquina”. Y agregó que el equipo llegaba después de atravesar una sequía de títulos que le otorgó un significado especial a la consagración.

Latorre también valoró el funcionamiento colectivo y los rendimientos individuales que mostró Boca. “Vi que tiene un equipo preparado para los grandes acontecimientos. Porque un equipo que se impone así, con esa soltura, con esa personalidad, esos rendimientos individuales”, señaló. Aunque reconoció que Atlético Mineiro llegaba en un momento futbolístico complicado, remarcó que el crecimiento del Xeneize ya se podía observar en sus presentaciones por el torneo local.

El respaldo al proyecto y la apuesta por los juveniles

Otro de los puntos centrales de su análisis estuvo relacionado con el entrenador y la política deportiva del club. Latorre destacó la claridad del Vasco Arruabarrena y su coincidencia con Juan Román Riquelme.

“Un técnico muy claro que coincide con una filosofía institucional de poner pibes en la Primera, pero no para sacar chapa de eso, sino para que los pibes se vayan asentando”, expresó.

En ese sentido, valoró que los jóvenes tengan oportunidades incluso cuando atraviesan momentos de irregularidad. Según su mirada, el proceso de formación necesita paciencia y acompañamiento, sin que cada error implique perder definitivamente el lugar en el equipo.

“Hay ciertos procesos en la evolución de un chico que es natural. Hay mucho alrededor de un pibe. A veces la sensación de éxito te toca la vanidad, te hace sentir que ya está y te rodeás mal o te confundís, o ya no jugás más de la misma manera”, reflexionó.

De esta manera, Latorre puso el foco en un aspecto que considera fundamental para sostener el crecimiento de Boca: construir un equipo competitivo, pero también generar un contexto que permita desarrollar a los juveniles.

Su conclusión fue clara: la Sudamericana puede ser el punto de partida de una etapa diferente. Para el analista, la firmeza, la personalidad y la evolución que mostró el equipo son señales que permiten pensar en un proyecto con continuidad, más allá de la alegría inmediata por el título.