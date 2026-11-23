Pasadas las 12 de la noche, el plantel aterrizó en el país tras la obtención del título de Sudamericana y viajó en un descapotable hasta el predio en ezeiza. Los videos.

Boca logró conseguir el título de Copa Sudamericana , el trofeo más anhelado por el hincha para la corriente temporada del fútbol argentino y necesario para romper una racha de 18 años sin conseguir un trofeo de nivel internacional. El presente del equipo es majestuoso, con un buen rendimiento que lo candidatea a todo y que lo hizo ganar dos títulos mientras espera la definición de otros, por lo que los hinchas viven un presente soñado.

Luego de haber aterrizado en Argentina tras un largo viaje desde Colombia con el trofeo bajo el brazo, una multitud se acercó esta madrugada al predio de Boca en Ezeiza para darle un recibimiento alegre a los jugadores: caravana, espuma, bombos, gritos, cánticos, entre otras expresiones que dejaron en evidencia el gran presente.

Boca venció con muchísima autoridad por 2-0 al Atlético Mineiro de Brasil y se quedó con el título en la Copa Sudamericana , para cortar con la sequía de 18 años sin consagraciones a nivel internacional. Los goles del “Xeneize” los hicieron el mediocampista Santiago Ascacíbar y el delantero Miguel Merentiel , uno en cada tiempo.

¡¡HERMOSO MOMENTO!! El Pibe Flores, visiblemente emocionado, firmó una camiseta en pleno festejo de Boca campeón de la #Sudamericana y le agradeció a la gente que se acercó a festejar con el plantel de madrugada. pic.twitter.com/uzjSJcegXH

¡¡DESDE LA CÁMARA DE AYRTON COSTA!! ¡¡ASÍ VIVIERON LOS JUGADORES DEL XENEIZE EL IMPRESIONANTE FESTEJO DE LA #Sudamericana CON SU GENTE, DE MADRUGADA, EN LA ENTRADA DE BOCA PREDIO!! pic.twitter.com/eVf1GZvVt8

¡CHUCKY y su festejo con la copa frente a los hinchas de Boca! pic.twitter.com/bEAFtgnwAj

¡¡ASÍ FUE LA LLEGADA DEL XENEIZE CAMPEÓN DE LA #Sudamericana AL BOCA PREDIO, DONDE LO ESTABA ESPERANDO UNA GRAN CANTIDAD DE PÚBLICO PARA CELEBRAR EN LA MADRUGADA DEL LUNES!! pic.twitter.com/Ax6bjKmNH0

BOCA FESTEJÓ LA SUDAMERICANA CON SU GENTE Así se vivió la llegada del Xeneize al país tras ganar la Copa Sudamericana pic.twitter.com/9CWS8GKSdT

Cuando el encuentro llegó al cuarto de hora, el “Xeneize” se puso en ventaja gracias a un potente remate de Ascacíbar, luego de que la pelota le quedara picando dentro del área tras una serie de rebotes. Solo unos pocos minutos antes, al jugador surgido de Estudiantes de La Plata le anularon un gol por estar en posición adelantada.

Boca tuvo varias oportunidades para ampliar su ventaja en el marcador antes de que finalizara la primera mitad, pero le faltó efectividad en los últimos metros.

Los dirigidos por Rodolfo “Vasco” Arruabarrena comenzaron a liquidar el encuentro apenas iniciado el complemento, debido a que a los tres minutos del mismo el colombiano Sebastián Villa se escapó con una gran jugada individual y le tiró un buscapié muy preciso a Merentiel, que anotó el 2-0 al definir solo en el área chica. A partir de allí, Boca se replegó en defensa y Atlético Mineiro comenzó a tener varias aproximaciones, pero con muy poca claridad.

Boca superó a Independiente: cómo quedó en la tabla de títulos internacionales

La conquista de la Copa Sudamericana 2026 modificó el lugar de Boca entre los clubes más ganadores a nivel internacional. Después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla, el Xeneize llegó a 19 títulos reconocidos dentro del criterio moderno de competencias continentales e intercontinentales y quedó en soledad por encima de Independiente.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó además con una espera de 18 años sin consagraciones internacionales. Su último antecedente había sido la Recopa Sudamericana 2008, antes de una etapa en la que perdió las finales de la Libertadores 2012, 2018 y 2023.

La nueva estrella también le permitió despegarse de Milan, que acumula 18 conquistas, y volver a ubicarse entre los clubes con mayor cantidad de trofeos de este tipo. Por encima aparecen Real Madrid, con 33, y Al-Ahly, con 27, aunque la posición exacta dentro del ranking mundial puede variar según el criterio utilizado para contabilizar determinadas competencias históricas.

En el caso de Boca, el total de 19 está compuesto por seis Copas Libertadores, cuatro Recopas Sudamericanas, tres Copas Intercontinentales, tres Copas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster y una Copa de Oro Nicolás Leoz.

Boca volvió a quedar solo como el argentino más ganador

El efecto más concreto de la consagración se observa en la comparación con los clubes argentinos. Con esta nueva copa, Boca dejó atrás a Independiente, que permanecía igualado con 18 dentro de este conteo.

El Rojo construyó buena parte de su palmarés internacional durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, mientras que Boca tuvo su gran crecimiento entre fines de los noventa y la primera década de los 2000. Ahora, el título conseguido ante Atlético Mineiro volvió a separar a ambos.

Detrás aparecen otros equipos argentinos con amplia trayectoria continental, aunque con diferencias según el criterio que se utilice para sumar antiguas copas rioplatenses y competencias organizadas en otras épocas. Por eso, los rankings pueden mostrar variaciones en los totales generales.

Esa distinción también explica por qué algunas tablas ubican a Boca con más de 19 consagraciones cuando incorporan torneos oficiales disputados entre asociaciones de Argentina y Uruguay. Para comparar con clubes de otras confederaciones, en cambio, suele utilizarse el registro de las principales competencias continentales e intercontinentales.

La chance de seguir sumando en 2027

La cifra podría modificarse nuevamente durante la próxima temporada. Como campeón de la Copa Sudamericana, Boca consiguió el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al ganador de la Copa Libertadores.

Ese torneo le dará la primera posibilidad de alcanzar una nueva estrella internacional después de haber recuperado protagonismo continental en 2026.

La consagración en Barranquilla tuvo así un doble impacto para el Xeneize: terminó con una extensa sequía fuera del país y volvió a modificar un ranking histórico en el que había ocupado posiciones de privilegio durante los años de mayor éxito internacional del club