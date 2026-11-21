La consagración en la Sudamericana elevó al Xeneize a 19 coronas y lo dejó por encima de Milan, con Real Madrid y Al-Ahly en la cima.

La conquista de la Copa Sudamericana 2026 modificó el lugar de Boca entre los clubes más ganadores a nivel internacional. Después del triunfo por 2-0 ante Atlético Mineiro en Barranquilla , el Xeneize llegó a 19 títulos reconocidos dentro del criterio moderno de competencias continentales e intercontinentales y quedó en soledad por encima de Independiente .

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena terminó además con una espera de 18 años sin consagraciones internacionales . Su último antecedente había sido la Recopa Sudamericana 2008 , antes de una etapa en la que perdió las finales de la Libertadores 2012 , 2018 y 2023 .

La nueva estrella también le permitió despegarse de Milan , que acumula 18 conquistas , y volver a ubicarse entre los clubes con mayor cantidad de trofeos de este tipo. Por encima aparecen Real Madrid , con 33 , y Al-Ahly , con 27 , aunque la posición exacta dentro del ranking mundial puede variar según el criterio utilizado para contabilizar determinadas competencias históricas.

En el caso de Boca, el total de 19 está compuesto por seis Copas Libertadores, cuatro Recopas Sudamericanas, tres Copas Intercontinentales, tres Copas Sudamericanas, una Supercopa Sudamericana, una Copa Máster y una Copa de Oro Nicolás Leoz.

Boca volvió a quedar solo como el argentino más ganador

El efecto más concreto de la consagración se observa en la comparación con los clubes argentinos. Con esta nueva copa, Boca dejó atrás a Independiente, que permanecía igualado con 18 dentro de este conteo.

El Rojo construyó buena parte de su palmarés internacional durante las décadas de 1960, 1970 y 1980, mientras que Boca tuvo su gran crecimiento entre fines de los noventa y la primera década de los 2000. Ahora, el título conseguido ante Atlético Mineiro volvió a separar a ambos.

Detrás aparecen otros equipos argentinos con amplia trayectoria continental, aunque con diferencias según el criterio que se utilice para sumar antiguas copas rioplatenses y competencias organizadas en otras épocas. Por eso, los rankings pueden mostrar variaciones en los totales generales.

Esa distinción también explica por qué algunas tablas ubican a Boca con más de 19 consagraciones cuando incorporan torneos oficiales disputados entre asociaciones de Argentina y Uruguay. Para comparar con clubes de otras confederaciones, en cambio, suele utilizarse el registro de las principales competencias continentales e intercontinentales.

La chance de seguir sumando en 2027

La cifra podría modificarse nuevamente durante la próxima temporada. Como campeón de la Copa Sudamericana, Boca consiguió el derecho a disputar la Recopa Sudamericana 2027 frente al ganador de la Copa Libertadores.

Ese torneo le dará la primera posibilidad de alcanzar una nueva estrella internacional después de haber recuperado protagonismo continental en 2026.

La consagración en Barranquilla tuvo así un doble impacto para el Xeneize: terminó con una extensa sequía fuera del país y volvió a modificar un ranking histórico en el que había ocupado posiciones de privilegio durante los años de mayor éxito internacional del club.